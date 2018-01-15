Japonya Ege'yi

İZMİR (AA) - Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) Başkan Yardımcısı Jungo Kikima, Türkiye'ye getirdikleri turist sayısında son dönemde düşüş yaşandığını ancak kısa süre içinde yeniden 200 binli rakamlara ulaşabileceklerini belirterek, İzmir ve Ege kıyılarını da "zeytin rotası"na eklemek istediklerini söyledi.

JATA üyesi turizmcilerden oluşan heyet, İzmir Ticaret Odasını (İZTO) ziyaret etti, burada yönetim kurulu başkanı Ekrem Demirtaş ve seyahat acenteleri temsilcileriyle görüştü.

Birliğin başkan yardımcısı Kikima, Japon turistlerin Türkiye'yi çok sevdiğini belirtti.

Japonya'dan Türkiye'ye ziyaretlerin artırılması için çalıştıklarını aktaran Kikima, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye getirdiğimiz turist sayısında son dönemde düşüş yaşandı ancak kısa sürede yeniden 200 bin rakamına ulaşacağımızı düşünüyorum. Genellikle İstanbul ve Kapadokya ağırlıklı turlar yapılıyor. Bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. İzmir ve Ege kıyılarına Japon turist getirmek için mekanizma kurgulamak istiyoruz. Daha önce Avrupa'nın en güzel 30 şehrini belirlemiştik. Bundan sonra belirleyeceğimiz 20 şehre 'zeytin rotasını' da eklemek istiyoruz. Efes'ten Bergama'ya uzanan bu rotayla bölgenin daha çekici hale gelebileceğini düşünüyoruz."

Kikima, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmalarda 2019'un "Türkiye Japonya Turizm Etkileşim Yılı" olarak belirlenmesinin de görüşüldüğünü sözlerine ekledi.

- Acenteler gelecek

Japon turizmci Toru Ikuta ise her yıl 18 milyon Japon'un turizm amaçlı seyahat ettiğini, Türkiye'nin ancak yüzde 1'e kadar pay alabildiğini, bunun yükseltilmesi için yeni havayolu rotalarının eklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Heyette bulunan Kotaro Kogi de 5-6 Şubat 2018 tarihlerinde 5 Japon acenteden temsilcinin İzmir'e geleceğini ve zeytin rotası üzerinden ürünler geliştireceklerini kaydetti.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş ise Japon turistlerin aradığı herşeyin İzmir ve çevresinde bulunduğunu, güvenlik anlamında Avrupa ve ABD'nin turistik kentlerinden çok daha iyi konumda olduklarını vurguladı.