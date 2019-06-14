TSUKUBA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hedef pazarlardan Japonya ile ticareti dengeli bir şekilde artırmak istediklerini belirterek, "Japonya ile özellikle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) üzerinde çalışıyoruz ve son zamanlarda bu adımlar daha da yoğunlaştı." dedi.

Pekcan, Japonya'nın Tsukuba şehrinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantılar kapsamında önemli oturumlara katıldıklarını ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Pekcan, Türkiye’nin sürdürülebilir, kapsayıcı, kural bazlı, adil ve serbest ticaretten yana olduğunu vurguladı.

Pekcan, G20 temasları kapsamında Kanada Ticaret ve İhracatın Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) mutabakat zaptını imzaladıklarını hatırlatarak, "Bu anlaşma sadece siyasi düzeyde değil, aynı zamanda iş dünyası açısından da önemli bir platform olacak. Bu kapsamda karşılıklı ticaretimizin ve yatırımlarımızın artırılması yönünde çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myunghee ile de bir araya geldiğini aktaran Pekcan, Türkiye'nin Güney Kore ile STA anlaşmasının bulunduğunu, ikili ticareti daha dengeli bir yapıya kavuşturmak için bir yol haritası tespit edildiğini, Koreli Bakan ile teknik çalışmaların ardından sonbaharda da tekrar bir araya geleceklerini kaydetti.

- Japonya ile STA görüşmeleri hız kazandı

Pekcan, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile de oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4,6 milyar dolar olduğunu belirten Pekcan, son zamanlarda ilişkilerde görülen artış eğilimine rağmen ikili ticarette bir dengesizliğin söz konusu olduğuna işaret etti.

Pekcan, hedef pazarlardan Japonya ile ticareti dengeli bir şekilde artırmak istediklerini vurgulayarak, Japonya ile özellikle Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde çalıştıklarını ve son zamanlarda bu adımların daha da yoğunlaştığını bildirdi.

Japon Bakan ile Davos Zirvesinde bir araya geldiklerini, Paris'te gerçekleştirilen OECD toplantılarında da görüştüklerini ifade eden Pekcan, ayrıca teknik delegasyonun 21-24 Mayıs'ta Japon heyetiyle bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Heyetlerin 17 Haziran'da yeniden toplanacaklarına işaret eden Pekcan, "STA görüşmelerinde her ülkenin hassas olduğu noktalar bulunuyor. Siz kendi ülkeniz için en iyisini istiyorsunuz, karşı taraf da kendi ülkesi için en iyisi istiyor. Dolayısıyla ortak bir noktada adım adım ilerliyoruz ama çok sıkı takip ediyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, Türk ve Japon firmalarının Türkiye’de ve Japonya’da daha fazla yatırım yapmalarını ve her iki ülkenin ürünlerinin daha rahat pazar bulmasını sağlayacak. STA imzalanması halinde Türkiye global ölçekte üretim yapan Japon firmalarının değer zincirlerinde yer almış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Brexit sonrası yol haritası için İngiltere Ticaret Bakanı ile görüşeceğiz

Diğer taraftan İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ile görüştüklerini anlatan Pekcan, "Bakan Fox, Ankara'ya gelecek. İkili ticaret ve yatırım ilişkilerimizi Brexit dahil güncel gelişmeler ışığında değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, İngiltere’nin Türkiye’nin ticaret fazlası verdiği, en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olduğuna dikkati çekerek, "İngiltere bizim için önemli bir ülke. Anlaşmasız ayrılık olursa AB ile olan Gümrük Birliği anlaşmasından dolayı bazı sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla kural bazlı çalışmamıza devam ederek, ticaretimizin çok fazla engellenmemesi için neler yapabiliriz bu doğrultuda kendileri ile görüşeceğiz." diye konuştu.

- "Rusya'ya sebze ve meyve ihracatındaki hassasiyetlerimizi dile getirdik”

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile görüşmesine de değinen Pekcan, iki ülke arasındaki ticareti daha dengeli hale getirmek için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Pekcan, Rusya’ya ihracatta özellikle meyve ve sebzedeki geri dönüşler noktasındaki hassasiyetleri dile getirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vize serbestisi konusunu da tekrar gündeme aldık. Rusya ile 25 -26 Temmuz'da Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantımız var, Rusya'nın Enerji Bakanı Alexander Novak ile ben de KEK eş başkanıyım. Rusya'ya 3 Nisan'da bir ön çalışma için gitmiştim. 8 Nisan’da da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlıklarında düzenlenen 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısına katılmış, iki ülkenin iş adamları ile bir araya gelmiştik. Orada Bakan Novak ile beraber her sektörde çalışma gruplarının aktifleştirilmesini kararlaştırmıştık. Ticaret, yatırımlar ve bölgesel iş birliği, gemi ve yat sektör iş birliği, otomotiv ve makine gibi çalışma grupları bulunuyor. Bunların da ortak çalışmalarını 25 Temmuz'a kadar tamamlamalarını bekliyoruz. Diğer taraftan karayolları nakliyelerinde kotalarda sıkıntı yaşıyoruz. Gelencik Limanı 2 yıl süreyle bakıma alınıyor. İhracatçılarımız açısından alternatif ro-ro hattı oluşturmanın, Novorossisk Limanının tam kapasiteyle çalıştırmanın ya da karayolu taşımacılığı kotalarını artırmanın bu sorunun üstesinden gelmesine yardımcı olacağına inandığımızı kendilerine ilettik."