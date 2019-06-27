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"Japonya'da Türk Kültür Yılı" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından, 2019 yılının "Japonya'da Türk Kültür Yılı" olarak kutlanması dolayısıyla hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfının satışına başlandı.PTT AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019...

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ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından, 2019 yılının "Japonya'da Türk Kültür Yılı" olarak kutlanması dolayısıyla hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfının satışına başlandı.

PTT AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının Japonya'da Türk Kültür Yılı olarak kutlanması anısına, Türkiye'ye özgü Erguvan ağacı, İstanbul silueti ve Kız Kulesi ile Japonya'ya özgü Sakura (Kiraz ağacı), kimono giymiş Japon kızı ve tapınak görsellerine yer verilerek hazırlanan "2019 Japonya’da Türk Kültür Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Anma pulu ile pula ait ilk gün zarfı, PTT işyerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasından temin edilebiliyor.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus /ANKARA" adresinde "2019 Japonya'da Türk Kültür Yılı 27.06.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.


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Anahtar Kelimeler:
JaponyaPTTTürk Kültür Yılı
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