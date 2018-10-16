Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Reşat türk GE GE Sağlık ile Bahat Sağlık Grubu önemli bir teknoloji işbirliğine imza attı
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak
Zor dönem geride kaldı
Zor dönem geride kaldı
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür

JCR, Çalık Enerji'nin uzun vadeli ulusal kredi notunu yükseltti

ANKARA (AA) - Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in, şirketin uzun vadeli ulusal notunu "A (trk)" olarak yukarı yönlü revize ettiği, görünümünü ise ‘stabil'...

JCR, Çalık Enerji'nin uzun vadeli ulusal kredi notunu yükseltti
banner17

ANKARA (AA) - Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in, şirketin uzun vadeli ulusal notunu "A (trk)" olarak yukarı yönlü revize ettiği, görünümünü ise ‘stabil' olarak belirlediği bildirildi.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, JCR-Eurasia Rating'in periyodik gözden geçirme sürecinde, şirketin konsolide edilmiş yapısı ile mevcut ve planlanan tahvil ihracının nakit akımlarını 'yatırım yapılabilir' kategorisinde değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "JCR-Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin konsolide edilmiş yapısını ve 'Mevcut ve Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımlarını' yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek A eksi (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu A (Trk)'ye yukarı yönlü revize etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, ülke tavanı olan ‘BBB-/Negatif' olarak değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çalık Enerji'nin uzun vadeli ulusal kredi notunun bir kademe yükseltilmesinin dayanak noktaları ise açıklamada, şöyle sıralandı:

"Şirketin 2017'de karlılık oranlarındaki dikkat çekici artışın yanı sıra devam etmekte olan enerji santrali projelerinden yüksek nakit akım yaratma kapasitesi, EPC (mühendislik, tedarik, kurulum) alanındaki öncü yapısı, elektrik dağıtım iş alanında düzenleyici otoriteler tarafından belirlenen tarifeler ve verilen lisanslar doğrultusunda istikrarlı ve öngörülebilir nakit akımları, sektöre özgü düşük tahsilat riskleri ile desteklenen kaliteli varlık yapısı, planlanan ve mevcut tahvil ihraçlarıyla çeşitlenen fonlama yapısı ve yenilenebilir enerji alanındaki projelerle zenginleştirilen aktif portföyü ve gelir çeşitliliği uzun vadeli ulusal notun bir kademe yukarı yönlü revize edilmesinde etkili olmuştur."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çalık Enerji Sanayi Ve Ticaret AŞEnerjiJCR Eurasia RatingKamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1