JCR, Çalık Enerji'nin uzun vadeli ulusal kredi notunu yükseltti

ANKARA (AA) - Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in, şirketin uzun vadeli ulusal notunu "A (trk)" olarak yukarı yönlü revize ettiği, görünümünü ise ‘stabil' olarak belirlediği bildirildi.



Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, JCR-Eurasia Rating'in periyodik gözden geçirme sürecinde, şirketin konsolide edilmiş yapısı ile mevcut ve planlanan tahvil ihracının nakit akımlarını 'yatırım yapılabilir' kategorisinde değerlendirdiği belirtildi.



Açıklamada, "JCR-Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin konsolide edilmiş yapısını ve 'Mevcut ve Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımlarını' yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek A eksi (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu A (Trk)'ye yukarı yönlü revize etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, ülke tavanı olan ‘BBB-/Negatif' olarak değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Çalık Enerji'nin uzun vadeli ulusal kredi notunun bir kademe yükseltilmesinin dayanak noktaları ise açıklamada, şöyle sıralandı:

"Şirketin 2017'de karlılık oranlarındaki dikkat çekici artışın yanı sıra devam etmekte olan enerji santrali projelerinden yüksek nakit akım yaratma kapasitesi, EPC (mühendislik, tedarik, kurulum) alanındaki öncü yapısı, elektrik dağıtım iş alanında düzenleyici otoriteler tarafından belirlenen tarifeler ve verilen lisanslar doğrultusunda istikrarlı ve öngörülebilir nakit akımları, sektöre özgü düşük tahsilat riskleri ile desteklenen kaliteli varlık yapısı, planlanan ve mevcut tahvil ihraçlarıyla çeşitlenen fonlama yapısı ve yenilenebilir enerji alanındaki projelerle zenginleştirilen aktif portföyü ve gelir çeşitliliği uzun vadeli ulusal notun bir kademe yukarı yönlü revize edilmesinde etkili olmuştur."