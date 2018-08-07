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JCR, Zorlu Enerji'nin görünümünü "pozitif" yönde revize etti

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından, Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunu "BBB" olarak teyit ettiği, görünümünü ise ‘pozitif' olarak yukarı...

JCR, Zorlu Enerji'nin görünümünü

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından, Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunu "BBB" olarak teyit ettiği, görünümünü ise ‘pozitif' olarak yukarı yönlü revize ettiği bildirildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, JCR-Eurasia Rating'in periyodik gözden geçirme sürecinde şirketin konsolide yapısı ile mevcut ve planlanan tahvil ihraçlarının nakit akımlarını "yatırım yapılabilir" kategorisinde değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "JCR-Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin konsolide yapısını ve Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının Nakit Akımlarını yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘BBB (Trk)' olarak teyit etmiş, görünümünü ise ‘Pozitif' olarak yukarı yönlü revize etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, ülke tavanı olan ‘BBB-/Stabil' olarak değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, şirketin 2017'de satış gelirleri ile faiz, amortisman ve vergi öncesi karındaki dikkat çekici artışın yanı sıra, elektrik dağıtım alanında düzenleyici otoriteler tarafından belirlenen tarifeler ve verilen lisanslar doğrultusunda istikrarlı ve öngörülebilir nakit akımları, sektöre özgü düşük tahsilat riskleri ile desteklenen kaliteli varlık yapısı, planlanan ve mevcut tahvil ihraçlarıyla çeşitlenen fonlama yapısı ve yenilenebilir enerji alanındaki projelerle zenginleştirilen aktif portföyü ve gelir çeşitliliğinin, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun ‘BBB’ olarak teyit edilmesinin ve görünümünün ‘Pozitif’ olarak belirlenmesinin ana unsurları olduğu kaydedildi.

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Japan Credit Rating (JCR)Kamuyu Aydınlatma PlatformuZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
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