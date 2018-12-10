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Jeep'ten aralık kampanyası

Jeep, aralık ayında Renegade ve Compass modellerini 50 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli, eşit ödemeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuyor

Jeep'ten aralık kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Jeep, aralık ayı kampanyasında dikkat çekici indirimler ile birlikte avantajlı kredi ve ödeme seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SUV dünyasının efsanevi markası Jeep, Renegade ve Compass modelleri için "Adventure Days" özelinde bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. Aralık ayı boyunca, her 2 model için 50 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli, eşit ödemeli faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.
Kampanya kapsamında 120 HP gücündeki 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motorlu, çift kavrama otomatik şanzımana sahip Jeep Renegade 149 bin 900 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor. Bu fiyata sahip Longitude donanım seviyesi anahtarsız giriş ve sürüş sistemi, elektrikli katlanır yan aynalar, elektrikli el freni, arka park sensörü ve 16 inç alaşımlı jant donanımlarını standart olarak sunuyor.
Jeep Compass modeli ise 1.4 litrelik 170 beygir güç üreten motoru ile birlikte sunduğu 9 ileri otomatik şanzıman ve 4 tekerden çekiş sistemine sahip Limited versiyonunda 45 bin TL indirim ile dikkati çekiyor. Limited donanım seviyesi içerisinde Apple CarPlay Destekli 7 inçlik UConnect Multimedya Sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, park yardım sistemi, geri görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı ve 18 inç alaşımlı jantlara ek birçok teknoloji ve konfor donanımı standart olarak yer alıyor.

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JeepAralık Kampanyası
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