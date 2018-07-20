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Jeep’ten temmuza özel fırsat

- Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanyada, Jeep Renegade için 50 bin TL'ye kadar yüzde 1,82 faizli eşit ödemeli, 12 aya varan vadeyle kredi fırsatı sunulurken, Renegade Night Eagle ve Limited modellerinde sunroof donanımı hediye ediliyor

Jeep’ten temmuza özel fırsat

İSTANBUL (AA) - Jeep, Renegade modelinde sunduğu kredi fırsatı ve cazip ödeme seçenekleriyle yaz dönemine yeni bir Jeep modeliyle girmek isteyen otomobilseverler için fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SUV dünyasının efsanevi markası Jeep, Renegade modeli için temmuz ayına özel bir kampanyayı hayata geçiriyor.

120 HP gücündeki 1,6 litrelik dizel motoru ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla dikkatleri üzerine çeken Jeep Renegade modelinde geçerli olan kampanya kapsamında 50 bin TL’ye kadar yüzde 1,82 faizli, eşit ödemeli, 12 aya varan vadeyle kredi avantajı sunuluyor. Üstelik Jeep Renegade Night Eagle ve Limited versiyonlarında sunroof donanımı hediye edilirken, bu donanıma sahip olmayan Renegade modellerinde 4 bin 720 TL’ye varan nakit indirimi desteği sağlanıyor.

Türkiye'de satışına başlandığından bu yana büyük ilgi gören Jeep Compass ise 100 bin TL’ye kadar yüzde 1,83 faizle 20 aya varan vadeyle kredi seçeneği satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jeep Renegade
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