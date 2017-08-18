İSTANBUL (AA) - Jeep, Renegade modeli için "Yarısı Şimdi Yarısı Seneye" kampanyasına ağustos ayında da devam ederek, Renegade Limited ve Longitude versiyonlarında farklı ödeme ve kredi seçenekleri sunuyor.

Jeep'ten yapılan açıklamada, 2017 model Renegade Limited versiyonlarında geçerli olan kampanyada 75 bin 800 liradan başlayan iki eşit taksitli kredi imkanı sunularak ödemenin yarısı 2017 yılının ağustos ayında, diğer yarısı da 2018'in ağustos ayında gerçekleşiyor.

Ayrıca dileyen müşteriler 40 bin liraya kadar 12 aya varan vadeyle 0 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.

Otomobil severler, Jeep Renegade Longitude versiyonlarında ise 30 bin liraya kadar 30 aya varan vadeyle 0,99 faizli kredi avantajlı ödeme seçeneklerinden faydalanabiliyor.