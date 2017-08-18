Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Rosneft Avukat Metin Uracin gıda
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı

Jeep'ten "Yarısı Şimdi Yarısı Seneye" kampanyası

- Jeep, Renegade Limited ve Longitude versiyonlarında farklı ödeme ve kredi seçenekleri sunuyor

Jeep'ten

İSTANBUL (AA) - Jeep, Renegade modeli için "Yarısı Şimdi Yarısı Seneye" kampanyasına ağustos ayında da devam ederek, Renegade Limited ve Longitude versiyonlarında farklı ödeme ve kredi seçenekleri sunuyor.

Jeep'ten yapılan açıklamada, 2017 model Renegade Limited versiyonlarında geçerli olan kampanyada 75 bin 800 liradan başlayan iki eşit taksitli kredi imkanı sunularak ödemenin yarısı 2017 yılının ağustos ayında, diğer yarısı da 2018'in ağustos ayında gerçekleşiyor.

Ayrıca dileyen müşteriler 40 bin liraya kadar 12 aya varan vadeyle 0 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.

Otomobil severler, Jeep Renegade Longitude versiyonlarında ise 30 bin liraya kadar 30 aya varan vadeyle 0,99 faizli kredi avantajlı ödeme seçeneklerinden faydalanabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Jeep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5