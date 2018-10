Jelis Pirana Aydın'ın potansiyelini yazdı

Jelis Pirana yazıyor -

deyince aklınıza ne geliyor? Ege’nin güzel suları...Tadına doyulmaz inciri... Nefis aromaya sahip zeytin ve zeytinyağı...Evet, Aydın deyince ilk akla gelen bunlar. Peki, kaçımızın bu güzel ilimizin yeraltı zenginliklerinden haberi var?Felsbat madeni, jeotermal suları, kestanesi ve belki de en çok dikkat çekmemiz gereken el değmemiş dağlarda kendiliğinden yetişen organik zeytinleri...İşte tüm bunlar Ekim’in son haftasonunda Kuşadası’nda Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin () katılımıyla gerçekleşen istişare ve bilgilendirme toplantısında ele alındı. Toplantının ev sahipliğini Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden yaptı. Tacettin Bey’in genel müdürlüğünü yaptığı Aydın Korumar Otel’de bir araya gelen Aydın’ın milletvekilleri, STK başkanları, belediye başkanları, Vali Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında Aydın’ın potansiyelini tartıştı.Ekonomi Gazeteciler Derneğini ve Aydın’ın ileri gelenlerini buluşturan ve bu toplantıya öncülük eden AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş oldu.Kuşadası yabancılar tarafından turizmin cenneti olarak görülüyor. Almanya, Hollanda ve Rusya’dan gelen turistlerin yanı sıra özellikle Çin turistlerinin sayısı günden güne artıyor. Vali Köşger’i ziyarete gelen Çin Büyükelçisi Yu Hongyang, Asya ülkelerinin büyükelçilerini ağırlamasıyla Çin turist sayısının 1.4 milyona ulaşabileceğini açıkladı.Ayrıca Asyalı turistlerin en önemli özelliği yaz veya kış ayı fark etmeksizin Aydın’a gelme olasılıklarının çok yüksek olması.Vali Bey, kentin potansiyelinin tamamının kullanılmadığını belirterek, Ekonomi Gazetecileriyle görüşmenin bu potansiyeli hızlandırmak için önemli bir basamak olduğunu dile getirdi.Vali Köşger, Aydın’ın, 5 üründe Türkiye birincisi, 21 üründe de dünya sıralamasında 10. yerde olduğunu bildirdi. Yani turizm dışında tarımda da çok iyi bir yerdeler. Hatta şu an çok önemli bir projeyi gerçekleştirmiş bulunuyorlar.Dağlardaki yabani zeytinleri aşılamış ve istedikleri başarıyı da elde etmişler.Aydın’ın bir diğer önemli özelliği de jeotermal kaynaklarda Avrupa birincisi olması. Kaynakların yeterli ilgiyi görmediğini belirten Vali bu alanlarda yatırımlara başlanıldığının da altını çizdi. Kaynağın her yerde kullanılmasını hedeflediklerini söyledi.Bütün bunlar Aydın’ın ihracatının 700 milyon dolar gibi bir rakama çıkmasını sağlamış. Vali Köşger bu rakamın 3 milyar dolar ve hatta 5 milyar dolara çıkarabilecek projeler ve yatırımlara başladıklarını vurguladı.Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Özden’di. Tacettin Bey son dönemlerde inşaat sektörüne ağırlık verilmesi sebebiyle turizm sektöründe yeterli çalışmaların yapılamadığını belirtti. Fakat 2019 yılının, turizmin altın çağlarından biri olan 2014-2015 yılı ciro ve sayılarına ulaşacağını da vurguladı.Çinlilerin ilgisi sadece turizme değil elbette. Aydın’ın incir, zeytin ve zeytinyağına da ayrı ilgililer. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da Çin’in ihracat açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Çin’e incir ve zeytinyağı ihracatını da başlattıklarını ekledi.3 T’den bahsetti Milletvekili Savaş. Aydın’ın turizm, tarım ve termalle gelişeceğini, tamamlanacağını belirtti. Aydın’ın marka değerinin yüksek olduğunu ve ürettikleri her şeyin markalaşması gerekliliğini savundu. İzmir ve Mersin’in serbest bölgelerinde doluluk oranı sebebiyle Aydın’da serbest bölgenin oluşturulması kentin ürünlerine büyük katkı sağlayacağını açıkladı.Toplantının değerlendirmesini yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, toplantıya ilginin ve katılımın yoğun olmasını yeni arayışlar içerisinde olunmasına bağladı. “Artık dünyada kentler yarışıyor.” dedi. “Anadolu buluşmaları da kentlerin yarışlarda hız kazanmasını tetikliyor.” diyerek toplantıların önem ve özelliğini vurguladı.Aydın seyahatimizin başından sonuna kadar bizimle Aydın Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ozan Sayın ilgilendi. Aydın’ın tarihini ve önemini verdiği bilgilerle daha iyi kavramamıza vesile oldu. Ayrıca oda turistlere 23 dilde hizmet veriyor.