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Jeofizik taramada ilk 100 günlük hedefe ulaşıldı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız: - "Hükümetimizin ilk 100 günlük hedefleri doğrultusunda 'Havadan jeofizik yöntemiyle taranan alan miktarının 500 bin kilometrekareye çıkartılması' hedefi yüzde 100 gerçekleşmiştir"

Jeofizik taramada ilk 100 günlük hedefe ulaşıldı
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, ilk 100 günlük hedefler doğrultusunda havadan jeofizik yöntemiyle taranan alan miktarının 500 bin kilometrekareye çıkartılması hedefine ulaşıldığını belirtti.

Cansız, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilk 100 günlük programdaki jeofizik yöntemle alan tarama hedefine ulaşıldığını ve an itibarıyla taranan alan miktarının 680 bin kilometrekareye ulaştığını bildirdi.

Yıl sonu hedefinin yüzde 96,7'sinin gerçekleştirildiği kaydeden Cansız, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hükümetimizin ilk 100 günlük hedefleri doğrultusunda 'Havadan jeofizik yöntemiyle taranan alan miktarının 500 bin kilometrekareye çıkartılması' hedefi yüzde 100 gerçekleşmiştir. İkinci 100 günlük program kapsamında, taranan alan miktarının 750 bin kilometrekareye çıkartılması hedefini de gerçekleştirmek için azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İkinci 100 Günlük Eylem Planı" Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

Söz konusu plana göre, yer altı kaynakları potansiyelinin tespiti için havadan jeofizik araştırmaları kapsamında, Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 96'sının (750 bin kilometrekare) taraması neticelendirilerek haritaların hazırlanması hedefleniyor.

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Alan TaramaEnerjiEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat CansızJeofizik
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