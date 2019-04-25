Jeotermal enerjiden elektrik üretimi arttı

ANKARA (AA) - Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik miktarı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,34 artarak 2 milyar 86 milyon 838 bin kilovatsaate yükseldi.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinden (JESDER) yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde Türkiye'nin toplam elektrik üretimi 72 milyar 51 milyon 952 bin kilovatsaate ulaştı.

Jeotermal elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde 381 milyon 179 bin kilovatsaat arttı. Böylelikle jeotermal elektrik üretiminin toplam elektrik üretimi içindeki payı yüzde 2,90 oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen JESDER Başkanı Ali Kındap, jeotermal enerji sektörünün büyüyerek toplam enerji üretimindeki yerini perçinlemeye devam ettiğini belirtti.

Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik miktarının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,34 artarak 2 milyar 86 milyon 838 bin kilovatsaate yükseldiğini bildiren Kındap, şunları kaydetti:

"2017'de yüzde 1,4 olan toplam elektrik üretimi içindeki payımızın yüzde 3'e dayanması gelecek için oldukça umut verici. 2020'deki hedefimiz 2 bin megavata ulaşmak. Bunun için sektör yoğun çalışmalarına devam ediyor."