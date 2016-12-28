Jeotermal enerjiyle mandalinaya değer kattılar

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen mandalina üretim merkezleri arasında yer alan Seferisihar'da jeotermal enerji kullanılarak kurutulan meyvelerin ihracatına başlandı.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada, ağaçta kilogramı 50 kuruş, tezgahta 1 lira olan mandalinanın katma değerini artırmak için ilçede bulunan jeotermal kaynakları da kullanarak bir proje geliştirdiklerini aktardı.

Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile İzmir Jeotermal AŞ’den 3 sera kiraladıklarını, termal suyla ısıtılan havanın meyve kurutmasında kullanıldığını belirten Soyer, şunları kaydetti:

"İhracat yapma adına çeşitli ülkelere numuneler gönderdik. Olumlu geri dönüşler aldık ve nihayet ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. 10 kilo mandalinadan 1 kilo kuru mandalina çıkıyor. Kurutulma işleminin ardından bir kilo mandalina kurusu yaklaşık 12 liraya mal oluyor. Kurutulmuş mandalinayı yurtdışında kilosunu 16 avro yani yaklaşık 58 liraya almayı kabul ettiler. Yani mandalina kurutulunca değerini yaklaşık 5'e katladı. Seferihisar’ın yıllık rekoltesi 50 bin ton. Önümüzdeki yıllarda bu rekoltenin yüzde 40’ının kurutulacağını düşünüyoruz. Yani ilçede yeni bir sektör oluşacak. Bundan böyle 'ürünümüzü satamadık, dolu yağdı, ürün çürüdü, mevsim geçti, yerlere döküldü' sözlerini artık duymayacağız. Böylelikle üreticimiz daha çok kazanacak."

Soyer, ilk ihracatın Romanya ve Polonya’ya yapıldığını, ABD ve Kazakistan’a da yakında sevkiyatın yapılacağını ifade etti.

Halen günde 350 tonluk kurutma kapasitelerinin bulunduğunu aktaran Soyer, kurutulmuş mandalinanın besleyici ve sağlıklı bir ürün olduğunu, okul kantinlerinde satılması için de girişimde bulunacaklarını bildirdi.