Jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihalesi

ANKARA (AA) - Samsun'daki bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası "açık teklif" usulüyle ihaleye çıkarıldı.



Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan bin 987,34 hektar büyüklüğündeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 2 poligon halinde ve tek seferde ihale edilecek.

Muhammen bedeli 59 bin lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 30 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler, tekliflerini aynı gün ihale saatinden önce başkanlığa bağlı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ihale komisyonuna verebilecek.