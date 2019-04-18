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Jeotermal kaynak arama sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Balıkesir'de 7 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Balıkesir'in Merkez, Sındırgı,...

Jeotermal kaynak arama sahası ihaleleri
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ANKARA (AA) - Balıkesir'de 7 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'in Merkez, Sındırgı, Havran, Edremit, Susurluk ilçelerinin sınırları içindeki 7 jeotermal kaynak arama sahası için ruhsat ihalesi yapılacak.

Alanları 855,49 hektar ile 4 bin 380,84 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 3 bin lira olan sahaların ihalesi, 29 Nisan'da saat 14.20 ile 16.00 arasında yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale günü saat 12.00'ye kadar Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan ihale komisyonuna iletebilecek.


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IhaleJeotermal Kaynak
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