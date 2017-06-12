Jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

ANKARA (AA) - Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığınca, 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ayrı ayrı ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bitlis'in Tatvan ve Güroymak ilçelerindeki 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahanın ihalesi, 22 Haziran 2017 Perşembe saat 11.00'de başlayacak.

İlgililer, taban ihale bedelleri 30'ar bin lira olarak belirlenen sahalar için hazırlayacakları tekliflerini ihale saatine kadar Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümen Toplantı Salonu'nda teslim edecek.