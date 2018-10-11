Jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Kayseri'de 5 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası için ihaleye çıkılacak.



Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Kayseri'nin Melikgazi, İncesu ve Özvatan ilçelerinde toplam 15 bin 417 hektarlık alana sahip 5 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası, açık artırma usulüyle ihale edilecek.



İhale bedelleri 57 bin 429 lira ile 153 bin 653 lira arasında, geçici teminat bedelleri ise bin 722,8 lira ile 4 bin 609 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 22 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.



İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar komisyona teslim edebilecek.