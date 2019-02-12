Jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Çanakkale'de 15 jeotermal kaynak arama ve 2 jeotermal kaynak işletme sahası ihale edilecek.



Çanakkale İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Çanakkale'nin Ezine, Ayvacık, Biga, Lapseki, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinin sınırları içindeki 15 jeotermal kaynak arama ve 2 jeotermal kaynak işletme sahası açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Alanları 4,93 hektar ile 4 bin 915,55 hektar arasında, muhammen bedelleri de 39 bin 257,14 lira ile 514 bin 559,77 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 28 Şubat Perşembe saat 13.30 ile 13.46 arasında Çanakkale İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale günü saat 12.30'a kadar Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne iletebilecek.