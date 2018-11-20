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Jeotermal kaynak sahası ihalesi

ANKARA (AA) – Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bulunan bir jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz işletme ruhsat sahası 3 yıllığına ihaleye çıkarıldı.Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya...

Jeotermal kaynak sahası ihalesi
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ANKARA (AA) – Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bulunan bir jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz işletme ruhsat sahası 3 yıllığına ihaleye çıkarıldı.

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki 4 bin 999 hektarlık alana sahip doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz işletme ruhsatı için açık artırma usulüyle ihale yapılacak.

Muhammen bedeli 112 bin 785 lira ve geçici teminatı ise 3 bin 383 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 5 Aralık Çarşamba günü Erzincan İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İstekliler, gerekli belgeleri ihale gün ve saatine kadar teslim edebilecek.

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ErzincanIhaleJeotermalResmi Gazete
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