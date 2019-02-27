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Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Ağrı'da 8 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleye çıkarıldı. Ağrı İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinin...

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleleri
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ANKARA (AA) - Ağrı'da 8 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Ağrı İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinin sınırları içindeki 8 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası açık artırma usulüyle ihale edilecek.

Alanları 317,98 hektar ila 4 bin 997,46 hektar arasında, muhammen bedelleri de 41 bin 865 lira ila 139 bin 480 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 8 Mart Cuma günü saat 10.00 ve 11.45 arasında Ağrı İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda ayrı ayrı yapılacak.

İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına iletebilecek.

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AğrıIhaleJeotermalJeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası
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