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Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahaları ihale edilecek.Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Elazığ'ın Sivrice...

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası ihaleleri
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ANKARA (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahaları ihale edilecek.

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk Köyü mevkisinde yer alan 4934,05 hektar alana sahip jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası içindeki 11 nokta açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 622 bin 80 lira, geçici teminat bedeli 18 bin 662 lira olan belirlenen sahaların ihalesi, 25 Aralık Salı günü saat 10.00'da başlayacak ve ayrı ayrı yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne iletebilecek.


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