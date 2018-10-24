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Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Hatay'da bir jeotermal kaynak işletme sahası, 7 jeotermal kaynak arama sahası ve bir doğal mineralli su arama sahası için ihaleye çıkılacak.Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı,...

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri
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ANKARA (AA) - Hatay'da bir jeotermal kaynak işletme sahası, 7 jeotermal kaynak arama sahası ve bir doğal mineralli su arama sahası için ihaleye çıkılacak.

Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 bin 984 hektarlık bir jeotermal kaynak işletme sahası, Dörtyol, Merkez, İskenderun, Antakya, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde toplam 13 bin 27 hektar alana sahip 7 jeotermal kaynak arama sahası ve Samandağ ilçesinde 2 bin 204 hektar alana sahip bir doğal mineralli su arama sahası, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 33 bin 835 lira ile 449 bin 772 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 16 Kasım Cuma günü saat 10.00'da 5'er dakika arayla, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edebilecek.


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