Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Bursa'da 4 jeotermal kaynak sahası, 1 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ve 1 de doğal mineralli su kaynak sahasının ihalesi gerçekleştirilecek.

Bursa Valiliği ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Yenişehir, Orhangazi, Keles ve Gemlik ilçelerindeki 4 jeotermal kaynak sahası, İnegöl ilçesindeki 1 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ile Osmangazi ilçesindeki doğal mineralli su sahasının ihaleleri açık teklif artırma usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 610 bin 453 lira ile 35 bin 12 lira arasında olan ve büyüklükleri ise 5 bin hektarla 133,84 hektar arasında değişen sahaların ihaleleri, 13 Kasım 2018 Salı 14.00-14.50 saatlerinde yapılacak.