Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Bolu'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsatı ile bir doğal mineralli su işletme ruhsatı için ihale gerçekleştirilecek.



Bolu İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Bolu'nun Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki 3 jeotermal kaynak arama ruhsatı ile merkez ilçesindeki bir doğal mineralli su işletme ruhsatı için açık teklif artırma usulü ile ihale yapılacak.

Muhammen bedelleri 42 bin lira ile 108 bin lira arasında, geçici teminat bedelleri ise bin 260 lira ile 3 bin 240 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 20 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İstekliler tekliflerini ihale günü saat 13:30’a kadar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne iletebilecek.