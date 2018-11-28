Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - İstanbul'da ruhsatlı 9 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası için ihale gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliğinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, İstanbul'un Eyüpsultan, Silivri, Çekmeköy, Pendik, Sarıyer ve Çatalca ilçelerinin sınırları içerisinde bulunan 9 ruhsatlı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası açık artırma usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 33 bin 835 lira ile 112 bin 785 lira arasında, alanları ise 668 hektarla 4 bin 999 hektar arasında değişen sahaların ihaleleri, 13 Aralık 2018 Perşembe saat 09.30'dan başlayarak ayrı ayrı yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale günü ve saatine kadar İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına iletebilecek.