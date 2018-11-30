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Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Amasya ve Edirne'de ruhsatlı 4 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası için ihaleye çıkıldı.Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Amasya'nın...

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri
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ANKARA (AA) - Amasya ve Edirne'de ruhsatlı 4 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası için ihaleye çıkıldı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Uzunyazı ve Osmanoğlu köyleri ile ile Edirne'nin Merkez ilçesine bağlı Hıdırağa ve Hasanağa köyleri sınırları içerisinde yer alan 4 ruhsatlı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 335 bin lira ile 460 bin lira arasında, geçici teminat bedelleri ise 9 bin 300 ile 13 bin 800 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 10 Aralık 2018 Pazartesi saat 10.30'dan başlayarak ayrı ayrı yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale günü ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne iletebilecek.

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