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Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Amasya ve Edirne'de ruhsatlı 3 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası için ihaleye çıkıldı.Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Amasya'nın...

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri
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ANKARA (AA) - Amasya ve Edirne'de ruhsatlı 3 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası için ihaleye çıkıldı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Uzunyazı ile Edirne'nin Merkez ilçesine bağlı Hıdırağa ve Hasanağa köyleri sınırları içerisinde yer alan 3 ruhsatlı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası, kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Söz konusu sahaların muhammen bedelleri 335 bin lira ile 425 bin lira arasında, geçici teminat bedelleri ise 10 bin 50 ile 12 bin 750 lira arasında değişiyor.

Edirne Hasanağa sahası için ihale 14 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 10.30'da, Edirne Hıdırağa ve Amasya Merzifon'daki sahalar için ihaleler ise 5 Şubat 2019 Salı günü 10.30'da başlayarak ayrı ayrı yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale günü ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne iletebilecek.



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