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Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Manisa'da ruhsatlı 24 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme sahası için ihale gerçekleştirilecek. Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna...

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri
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ANKARA (AA) - Manisa'da ruhsatlı 24 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme sahası için ihale gerçekleştirilecek.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'nın Kula, Kırkağaç, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Demirci, Alaşehir, Köprübaşı ve Yunusemre ilçelerinin sınırları içinde bulunan ve 3 yıl süreli arama ruhsatı verilecek 24 ruhsatlı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 62 bin 796 lira ile 835 bin 614 lira arasında, alanları ise bin 3 hektarla 4 bin 994 hektar arasında değişen sahaların ihaleleri, 12 Şubat Salı saat 10.00'da Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şubesinde yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne iletebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilecek.

Öte yandan, Ankara'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'daki "154 kV Gürsöğüt 1 HES TM-Kargı HES TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında, projenin güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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