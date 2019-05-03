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Jeotermal saha ihaleleri

ANKARA (AA) - Ankara'da 27 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme sahası ihaleye çıkarıldı.Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre,...

Jeotermal saha ihaleleri
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ANKARA (AA) - Ankara'da 27 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme sahası ihaleye çıkarıldı.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ayaş, Kazan, Kızılcahamam, Yenimahalle, Altındağ, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Keçiören, Polatlı, Sincan ve Şereflikoçhisar ilçelerinin sınırları içindeki 27 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsat sahası açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Büyüklükleri 577,09 hektar ile 4 bin 996,93 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 20 bin lira ile 50 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 14 Mayıs'ta 09.00-15.40 saatlerinde Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacak.


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