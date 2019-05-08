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Jeotermal saha ihaleleri

ANKARA (AA) - Bursa'da jeotermal kaynak ruhsat sahaları ihale edilecek.Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Bursa'nın Nilüfer, Orhangazi, İnegöl...

Jeotermal saha ihaleleri
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ANKARA (AA) - Bursa'da jeotermal kaynak ruhsat sahaları ihale edilecek.

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Nilüfer, Orhangazi, İnegöl ve Gündoğdu ilçelerindeki jeotermal kaynak ruhsat sahaları, "açık teklif artırma" usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Büyüklükleri 500 hektar ile 4 bin 991,65 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 44 bin 721 lira ile 11 milyon 850 bin 578 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 21 Mayıs Salı günü saat 14.00'te, Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda yapılacak.

İstekliler, tekliflerini aynı gün ihale saatine kadar başkanlığa verebilecek.

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Doğal Mineralli SuJeotermal KaynakResmi Gazete
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