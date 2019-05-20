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Jeotermal saha ihaleleri

İSTANBUL (AA) - Amasya ve Elazığ'da üç ruhsatlı jeotermal sahası ihale edilecek. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Amasya'nın Merzifon ilçesi ile Elazığ'ın...

Jeotermal saha ihaleleri
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İSTANBUL (AA) - Amasya ve Elazığ'da üç ruhsatlı jeotermal sahası ihale edilecek.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya'nın Merzifon ilçesi ile Elazığ'ın merkez ve Sivrice ilçelerinde üç ruhsatlı jeotermal sahası ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 275 bin ile 3 milyon lira arasında değişen sahaların ihaleleri, kapalı teklif usulüyle 11 Haziran Salı günü saat 10.30 ile 11.00 arasında MTA Genel Müdürlüğünde yapılacak.

İstekliler, tekliflerini aynı gün ihale saatine kadar MTA Genel Müdürlüğüne verebilecek.

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IhaleJeotermalResmi Gazete
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