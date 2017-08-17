Jeotermalde teşviklerin devamı yatırım için gerekli

ANKARA (AA) - EBRU ŞENGÜL - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, jeotermal enerji yatırımlarının 2020 yılında neredeyse ikiye katlanıp 7 milyar dolara ulaşacağını belirterek, "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynağımız jeotermalin geleceği ve yatırımların artması açısından 10,5 centlik alım garantisinin 2020 sonrası için de en az 5 yıl devam ettirilmesi gerekir." dedi.

Tamamen yerli sermaye kullanan 30 yatırımcı üyesi bulunan JESDER'in Başkanı Şentürk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünya sıralamasında 870 megavatlık kurulu gücüyle yedinci sırada bulunan Türkiye’deki jeotermal kaynaklardan sağlanan elektrik üretiminin, son 5 yılda her yıl yüzde 50 artışla büyümeye devam ettiğini söyledi.

Jeotermal enerjinin milli, yerli ve çevre dostu bir kaynak olarak ülke ekonomisine katkısının artması ve sektörel gelişiminin devamı için devlet tarafından desteklenmesinin şart olduğunu vurgulayan Şentürk, "Konuyla ilgili olarak sektörün beklentilerini yetkililere aktardık. Jeotermal yatırımcılarının yatırım riskleri ve maliyetleri çok yüksek. Özellikle 140 derecenin altındaki jeotermal kaynakların ekonomiye katkı sağlayabilmesi için bir düzenleme bekliyoruz. Nükleer santralden sonra yatırım maliyeti en yüksek santraller jeotermal enerji santralleridir." diye konuştu.

- "Bir kuyunun maliyeti 3 milyon dolar"

Şentürk, jeotermal enerji yatırımlarında en yüksek bedelin ise sondaj çalışmalarına harcandığına dikkati çekerek, "Şu anda jeotermal elektrik santrali kurmak için bir kuyunun maliyeti yaklaşık 3 milyon dolar seviyelerinde. 1000 metrelik kuyunun metresi 300 dolara mal olurken, daha derine inildikçe örneğin 3000 metrede bu rakam metre başına 1000 dolara çıkabiliyor. Artan giderlerle birlikte, 4 bin metrelik bir kuyunun maliyeti 6 milyon doları bulabilmekte.” değerlendirmesinde bulundu.

Jeotermal enerji sektöründe kazanılan paranın tekrar ülke ekonomisinde yatırıma dönüştüğünü anlatan Şentürk, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yapılan jeotermal enerji yatırımları 3,2 milyar doları buldu. 2020 yılına kadar lisanslanmış ve kurulumu planlanmış toplam 1,750 megavatlık jeotermal elektrik santralleri tamamlandığında, bu rakam ikiye katlanarak 7 milyar dolara ulaşacak. Bütün yenilenebilir enerji yatırımlarında megavat maliyetleri azalırken, jeotermalde yeni saha ve rezervuarların keşfedilmesi için megavat maliyetleri artmıştır. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynağımız jeotermalin geleceği ve yatırımların artması açısından 10,5 centlik alım garantisinin 2020 sonrası için de en az 5 yıl devam ettirilmesi gerekir.”

Şentürk, teşvikler ve mevzuata ilişkin beklentileri karşılanıncaya kadar, sektörün sesi olmaya ve her platformda sorunlarını aktarmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.