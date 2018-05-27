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Jeotermalden elektrik üretiminde ilk 4 ayda yüzde 35 artış

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER), bu yılın ilk dört ayında jeotermal elektrik santrallerinden üretilen elektrik miktarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 2 milyar 259 milyon kilovatsaate...

Jeotermalden elektrik üretiminde ilk 4 ayda yüzde 35 artış

ANKARA (AA) - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER), bu yılın ilk dört ayında jeotermal elektrik santrallerinden üretilen elektrik miktarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 2 milyar 259 milyon kilovatsaate ulaştığını bildirdi.
JESDER'den yapılan açıklamada, yenilenebilir ve yerli bir enerji kaynağı olan jeotermalin elektrik üretimindeki payının arttığı kaydedilerek, Dernek Başkanı Ufuk Şentürk'ün şu ifadelerine yer verildi:
"Jeotermal, yerli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak Türkiye’nin kömür ve doğalgaz ithalatı ihtiyacını azalttı. Karbon emisyonu bulunmayan jeotermal, iklim değişikliğine de yol açmıyor. Jeotermal, ayrıca güneş ve rüzgar gibi diğer alternatif kaynaklardan farklı olarak kesintisiz bir kaynak. Bu sayede jeotermal santrallerimiz kesintisiz elektrik üretimiyle Türkiye’nin şebeke kalitesine, dolayısıyla sistem maliyetlerinin düşmesine katkıda da bulunuyor."
Söz konusu açıklamada, jeotermal santrallerin toplam kurulu gücünün 2017 sonu itibarıyla bin 100 megavatın üzerine çıktığı ve 2018 itibarıyla da bin 155 megavat olduğu hatırlatıldı.
Jeotermal santrallerden üretilen elektrik miktarındaki artışta, kurulu güçteki büyümenin yanı sıra, santrallerin daha verimli çalıştırılmasının da etkili olduğu belirtilen açıklamada, "Yerli, yenilenebilir ve kesintisiz bir enerji kaynağı olan jeotermalin elektrik üretimindeki payı artıyor. Bu yılın ilk dört ayında jeotermal elektrik santrallerinin ürettiği elektrik miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 2 milyar 259 milyon kilovatsaate ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

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JeotermalEnerjiElektrik
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