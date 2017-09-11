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J.P. Morgan Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

- Amerikalı Yatırım Bankası, Türkiye’nin 2017'ye ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e revize etti

J.P. Morgan Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

LONDRA (AA) - Amerikalı yatırım bankası J.P. Morgan'ın, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e yükselttiği açıklandı.

J.P. Morgan’ın Türkiye’nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerinin ardından yayımlandığı raporda, büyüme tahmini arttırıldı.

Türkiye’nin 2017'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e yükseltilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise değiştirilmeyerek yüzde 3,1 seviyesinde tutuldu.

Raporda, "Türkiye’nin büyüme ivmesi güçlü seyretmeye devam ediyor. 2017 yılına ilişkin büyüme tahminimizi yüzde 5,3’e revize ediyoruz. İhracattaki iyileşme ve inşaat sektöründeki devam eden güçlü seyir sayesinde Türk ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyümeye erişmiş oldu. Bu, yüzde 4,8 olan tahminimizden daha iyi bir büyüme." ifadelerine yer verildi.

Tüketici algısına ilişkin anlık verilerin, turist sayılarının ve imalat sektörüne ilişkin satın alım yöneticileri endeksinin (PMI) güçlü büyüme ivmesinin yılın ikinci yarısına doğru genişlediğine işaret ettiği belirtildi.

Öte yandan ilerleyen dönemde hükümet tarafından uygulamaya konulan teşviklerin son bulması ve Kredi Garanti Fonu’nun etkisinin kaybolmasıyla ekonomik aktivitenin hızının azalabileceği belirtildi.

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