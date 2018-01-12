"Junioshow Fuarı"na yabancı ilgisi

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle açılan Bursa Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na (Junioshow) gelen yabancı alıcılar sipariş vermeye başladı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki fuarda stant açan 200'e yakın Bursalı firma, yabancı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor. BTSO'nun Ticari Safari ve Ur-Ge Projesi, TÜYAP'ın yurt dışı ofislerinin çalışmalarıyla kente gelen yabancı iş adamları fuara yoğun ilgi gösteriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen konuklardan Libyalı Sinbad Bebek Giyim Firması Yöneticisi Tarek Saad, fuarı, düzenlenmeye başladığı yıldan beri ziyaret ettiğini belirterek, "Bursa, bu sektördeki farkını ortaya koydu. Fuarda önemli iş bağlantıları kurduk. Siparişlerimizi verdik." ifadesini kullandı.

- "Ürünlerimin yüzde 70'i Türk malı"

Aldiana Kids firmasının sahibi Kudret Askeryan da fuarın büyük fırsatlar sunduğuna vurgu yaparak, "Fuara her geldiğimizde 200 bin dolardan fazla sipariş veriyoruz. Dünyada Bursa'nın kalitesinde ürün yok. Ürünlerimiz zamanında bize ulaştırılıyor. Müşterilerimiz açısından da hiçbir sorun yaşamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara üçüncü gelişi olduğunu aktaran Ukraynalı Oksana Soliarevych de her geldiğinde organizasyona hayran kaldığını belirtti. Soliarevych "Mağazamda sattığım ürünlerin yüzde 70'i Türk malı. Müşterilerim, ürünü alırken Türk malı olup olmadığı soruyor. Bursa'nın kalitesinden memnunum." ifadesini kullandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'ten gelen anne-bebe firması Genel Müdürü Alexandru Prunoiu da "Bursa pazarına odaklandık. Ürün ve fiyat kalitesi bakımından en iyi yerlerden biri Bursa. Bu kaliteyi Avrupa'da bulamayız. Bulsak da oldukça pahalı." görüşünü aktardı.

- Ürünlerin dünyaya tanıtılması

Junioshow Fuarı'na katılan Bursalı firmaların yetkilileri de etkinlikten oldukça memnun olduklarını belirtti.

BTSO Meclis Üyesi ve sektör temsilcisi Rıdvan Güler, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Bursa'nın bir marka olduğunu ifade etti. Junioshow Fuarı'nın sektörün vitrini olduğunu vurgulayan Güler, "Üretimde Türkiye'nin merkezi olan Bursa'ya uluslararası bir fuarın kazandırılması çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Bursalı sektör temsilcisi Ali Azizoğlu da "Bebe ve çocuk konfeksiyonu ürünlerimizin kalitesi her geçen gün artıyor. Junioshow Fuarı da ürünlerimizin dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Özel dekor ve stantlarla 5 ayrı salonda 30 bin metrekarelik alanda devam eden Junioshow Fuarı, yarın sona erecek.