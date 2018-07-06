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"Junioshow Fuarı"na yabancı ilgisi

- Fuara 50 ülkeden gelen bine yakın yabancı sektör temsilcisi ilk siparişlerini verdi - Kanada'dan gelen Olivia Amoateng: - "Bursa, sektörde modanın belirlendiği önemli bir kent. Kanada'daki müşterilerim sürekli Bursa ürünlerini soruyor. Her yıl fuara gelmeye çalışacağım"

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle 5'incisi düzenlenen Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na (Junioshow) gelen yabancı alıcılar, sipariş vermeye başladı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki fuarda stant açan 110 Bursalı firma, yabancı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Gana'dan Kanada'ya, Rusya'dan İran'a 50 ülkeden gelen yaklaşık bin alıcı, sonbahar-kış kreasyonlarının görücüye çıktığı fuarda, Bursalı firmalarla iş birliği yaparak, ilk siparişlerini vermeye başladı.

- "Cezayir'de Bursa markasına özel ilgi"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rusya'dan gelen Sergey İliyev, 10 senedir bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe ticaret yaptığını belirtti.

Bursa'ya birçok kez geldiğini ve her seferinde Bursalı firmalarla iş birliği yaptığını ifade eden İliyev, "Çok fazla firmayla görüştüm. Bursa'da her coğrafyaya hitap eden ürün bulabiliyorum. Junioshow, direkt üreticiyle bizi buluşturuyor. Avrupa kalitesinde ürünler, çok uygun fiyatlarla satılıyor. Bu ziyaretimde birçok sipariş vererek ülkeme döneceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın verimli geçtiğini aktaran Cezayirli Abdurrezzak Bouhamidi de "Cezayir'de Bursa markasına özel bir ilgi var. Bursa kumaşı, dünyada bir numara. Cezayir'de müşterilerinin tercihi, her zaman Bursa ürününden yana." ifadesini kullandı.

- "Çin ile alışverişimi bitirdim"

Gana'dan gelen iş kadını Regina Kululi, Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Junioshow için gönderilen davetiye, Bursa ile ticaretin kapısını araladı. Bursa'da bütün ürün gamına aynı anda ulaşabiliyorum. Daha önce Çin'den alışveriş yapıyordum. Bursa ile ticarete başladıktan sonra Çin ile alışverişimi bitirdim."

Kanada'dan gelen Olivia Amoateng de 3 yıldır Bursa'ya geldiğini belirterek, "Bursa, sektörde modanın belirlendiği önemli bir kent. Kanada'daki müşterilerim sürekli Bursa ürünlerini soruyor. Her yıl fuara gelmeye çalışacağım." görüşünü aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
BursaJunioshow
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