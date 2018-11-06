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Kaan Terzioğlu Spor Toto ihalesi için TFF üyeliğini donduruyor

- Turkcell, bağlı ortaklığı Inteltek ile "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi"ne katılacağını bildirdi

Kaan Terzioğlu Spor Toto ihalesi için TFF üyeliğini donduruyor
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İSTANBUL (AA) - Turkcell, bağlı ortaklığı Inteltek ile "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi"ne katılacağını duyurdu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 27 Kasım'da gerçekleşecek ihale sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki görevinin dondurulmasını istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Halihazırda gerek Turkcell nezdindeki Genel Müdürlük, gerekse ihaleye katılacak olan Inteltek nezdindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerim sebebiyle, ihale sürecinde yaşanabilecek olası menfaat çatışmalarının önüne geçilmesi ve ihalenin adil rekabet şartları içerisinde tamamlanması saikleriyle, bu hususlarda gerek kamu kurumları ve ihale katılımcıları gerekse kamuoyu nezdinde hiçbir kuşkuya mahal vermemek zımnında gördüğüm lüzum üzerine, ihale tamamen sonuçlanıp ihaleyi kazanacak kuruluş ile Spor Toto arasında imzalanacak olan sözleşme yürürlüğe girinceye kadar, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 34’üncü maddesinin 5. fıkrası ile 36. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde Federasyon'daki her türlü görevlerim ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılımım bakımından mazeretli sayılmamın kabulünü arz ve talep ederim."

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