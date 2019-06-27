Kablosuz güçlü temizlik!

Siemens’in yeni VCH4XTRM dik şarjlı elektrikli süpürgesi; hızlı şarj olma özelliği ve uzun kullanım süresi ile evlerin en dip köşelerinde ve arabalarda temizliği en rahat şekilde yapmaya imkan sağlıyor.



İleri teknolojiyi tasarım ile birleştiren Siemens Ev Aletleri’nin yeni VCH4XTRM dik şarjlı elektrikli süpürgesi çok fonksiyonlu ve esnek kullanımı ile her zeminde etkili temizlik sağlıyor. Lityum-İyon Teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olma özelliği ve 45 dakika ekstra uzun kullanım süresi sunan VCH4XTRM, esnek süpürme ucu sayesinde de kullanıcılarına, evde çekmece içleri, koltuk arkaları gibi ulaşılması zor yerleri; ev dışında da arabalarının en dip köşelerini rahatlıkla temizleyebilme özgürlüğü sunuyor.



Dikey konumda saklama kolaylığı ile yerden tasarruf sağlayan VCH4XTRM, hafif tasarımı ve kolay temizlenen konteyneri ile temizliğe pratiklik katıyor.



