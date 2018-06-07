Kaçak akaryakıt satışına suçüstü

ANKARA (AA) - İskenderun-Erzin yolunda kaçak akaryakıt aktarımı yaparken gümrük muhafaza ekiplerince yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Alo 136 İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. İhbarda kaçak akaryakıt satışının yapıldığı ifade edilen bölgenin tespit edilmesi amacıyla mobil devriye ekipleri görevlendirildi.

İskenderun-Erzin yolunda tel örgülerle çevrili bir alana giriş yapan tıra, seyyar tabanca aracılığıyla akaryakıt aktarımı yapıldığı belirlendi. Yapılan aramada çekicisi olmayan dorse üzerinde ve etrafında 18 plastik varil içerisinde kaçak olduğu tespit edilen 15 bin 250 litre akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıta ve taşıta el konulurken, tır şoförü S.T. ve aktarımı yapan H.Ç. gözaltına alındı.