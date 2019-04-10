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Kaçakçılıktan mahkum olanların kamuoyuna ilanına ilişkin yeni düzenleme

- Kaçakçılıktan mahkum olanların kamuoyuna ilan edilmesi uygulamasında, "diğer eşya türleri" kapsamındaki kaçak malların gümrüklenmiş değerinin 500 bin liradan az olmaması şartı aranacak

Kaçakçılıktan mahkum olanların kamuoyuna ilanına ilişkin yeni düzenleme
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ANKARA (AA) - Kaçakçılıktan mahkum olanların kamuoyuna ilan edilmesi uygulamasında, kaçakçılığa konu "diğer eşya türleri" kapsamındaki malların gümrüklenmiş değerinin 500 bin liradan az olmaması gerekecek.

Ticaret Bakanlığının "Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle belirlenen nitelikleri haiz kaçakçılık suçlarını işleyenlerden kamuoyuna ilan edileceklere ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, "diğer eşya türleri"nde kaçakçılığa konu mahkumiyet kararının kamuoyuna ilan edilmesi için eşyanın gümrüklenmiş değerinin 500 bin liradan az olmaması gerekecek. Daha önce bu kalemde eşyanın gümrüklenmiş değerinin 250 bin liradan az olmaması şartı aranıyordu.

Yönetmelik değişikliğiyle kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlerine ilişkin ilan metninde belirtilecek hususlar da detaylandırıldı.

Bu kapsamda, kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlerine ilişkin bilgilerin içeriğinde, yakalanan eşyanın cinsi ve miktarına ilişkin bilgiler, kaçakçılık suçundan mahkum olanların adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri ve mesleği, yayımlanma süresi ile gerekli görülen diğer hususlar yer alacak.

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Kaçakçılık Türleri Ile Ilgili Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair YönetmResmi GazeteTicaret Bakanlığı
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