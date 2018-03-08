ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kadınlardan girişimcilik noktasında daha gayretli olmalarını isteyerek, "Türkiye'de kadınların ekonomiye katılımının düşük olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konuluyor. Bu sadece iş gücü piyasasına katılım açısından değil girişimcilik açısından da geçerli." dedi.

Baran, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında düzenlenen "Kadın Girişimciler ve Türkiye'de Kadın Hakları Paneli"nde yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türkiye'de, tarihi, kültürel ve İslami açıdan kadının yerinin çok özel ve önemli olduğuna işaret eden Baran, "Dinimizde de kadının önemli bir yeri vardır. Erkeklerle birlikte aynı safta bizzat savaşa katılan Hazreti Ayşe, kervanlarıyla uluslararası ticaret yapan Hazreti Hatice gibi güçlü kadın karakterlerin olduğu bir inancın mensuplarıyız. 'Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı iyi davrananlarınızdır.' diyen ve kendi hayatında bunun en iyi örneklerini sergileyen Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz." diye konuştu.

Kadınların bugün toplumsal kademelerin hemen hemen tamamında yer aldığına dikkati çeken Baran, şöyle devam etti:

"Birçok alanda kadınların erkeklerden çok daha başarılı olduklarını görebiliyoruz. Siyaset, bilim, iş dünyası, eğitim, kültür, sanat ve spor dünyasında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Kadınlar bulundukları her alanı güzelleştirip, zenginleştirebiliyor. Buna rağmen Türkiye'de kadınların ekonomiye katılımının düşük olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konuluyor. Bu sadece iş gücü piyasasına katılım açısından değil girişimcilik açısından da geçerli."

Baran, ekonomik alanda cinsiyet eşitsizliğinin, emek ve gelirdeki eşitsiz dağılımın, kadının ekonomik güçlenmesini önleyen her türlü gelenek ve göreneğin sadece kadına değil toplumun tamamına zarar vereceğini söyledi.

Gürsel Baran, kadınlardan girişimcilik noktasında daha gayretli olmalarını istedi.



- "Kadınlarımız daha başarılı oluyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de Türk tarihinde kadının her zaman erkekle eşit görüldüğünü belirtti.

Çocukları yetiştiren annelere büyük görev düştüğüne işaret eden Özdebir, "Toplum içinde eline en çok iş yakışan yine kadınlardır. Destek veriliyor ama kadınlar kendi haklarına sahip çıkmalılar ve cesaret noktasında biraz daha istekli olmalılar. Kadınlarımız, daha çok gayret ettiklerinde iş hayatında çok daha başarılı oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, siyasetçi eşlerinin bu dönemde çok daha görünür ve aktif olduklarını, bunun da toplumun rol model ihtiyacında önemli yer tuttuğunu ifade etti.

- "Kadınların ilerlemesi sosyal adaletin şartıdır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sayman Üyesi Faik Yavuz da kadının her alanda ilerlemesinin sosyal adaletin şartı olduğunu dile getirdi.

Kadın-erkek eşitliğinin önemini vurgulayan Yavuz, "Kadınların hak ettiği değeri görmesi yönünde ilk adımların atıldığı ülkelerden biri Türkiye'dir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının birçok ülkeden önce verilmesi bunun en önemli örneklerindendir." dedi.

Yavuz, ekonomiye daha çok kadın eli değmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınlar olmadan ekonomik hedeflere ulaşılamaz. Kadınlarımız interneti daha aktif kullanmalı, ürettiklerini ürünleri dünya çapında pazarlayabilmeli. Kurum olarak bu yönde yapılan çalışmaları destekliyoruz. Kadın sayısının fazla olduğu şirketlere ihalelerde öncelik tanınabilir."

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Serpil Polat da daha hızlı ve sürdürebilir büyüme için kadınların daha girişimci olması gerektiğini bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç'in de kısa bir konuşma yaptığı panelde, kadın girişimcilere plaket takdim edildi.