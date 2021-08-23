Kadın girişimcilerin enerjisi bitmiyor, her yerde onlar var

TOBB | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Nurten Öztürk Başkanlı’ğında orman yangınlarının etkili olduğu Antalya’ya gelerek, yangından zarar gören köylere geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk.TOBB KG Başkanımız Serap Kılıç Kocaoğlu koordinasyonunda ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret gerçekleştirerek istişarede bulunduk.

Heyette yer alan ;

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB KGK Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB KGK Üyesi Fatma Aydoğdu, TOBB Antalya KGK Başkanı Serap Kocaoğlu, TOBB Mersin KGK Başkanı Ayla Harp, TOBB Erzurum KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, TOBB Nevşehir KGK Başkanı Gülper Gündüz Yassı, TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, TOBB Aydın KGK Başkanı Esen Türker, TOBB İstanbul KGK Başkanı Hatica Güner Kal, TOBB İzmir KGK Başkan Yardımcısı Zeynep Öner ve TOBB Antalya KGK İcra Komitesi Üyesi arkadaşlar yer aldı. iPhone’umdan gönderildi.