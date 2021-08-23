Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Sütün efesini üretiyor
Sütün efesini üretiyor
Dünyaya açılıyor
Dünyaya açılıyor
Hiper aracıyla kazanacak
Hiper aracıyla kazanacak
İstanbul güzelleştiriyor
İstanbul güzelleştiriyor
IDEF'e hazırlar
IDEF'e hazırlandılar

Kadın girişimcilerin enerjisi bitmiyor, her yerde onlar var

TOBB bünyesinde oluşturulan Kadın Girişimciler Kurulu son dönemde en etkin çalışan kuruluşlar arasında öne çıkıyor. Kadın girişimciler Nurten Öztürk başkanlığında yangın yerlerinde incelemeler yaptılar, çözüm önerilerini konuştular.

Kadın girişimcilerin enerjisi bitmiyor, her yerde onlar var
banner17

TOBB | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Nurten Öztürk Başkanlı’ğında orman yangınlarının etkili olduğu Antalya’ya gelerek, yangından zarar gören köylere geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk.TOBB KG Başkanımız Serap Kılıç Kocaoğlu koordinasyonunda ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret gerçekleştirerek istişarede bulunduk.

Heyette yer alan ;

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB KGK Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB KGK Üyesi Fatma Aydoğdu, TOBB Antalya KGK Başkanı Serap Kocaoğlu, TOBB Mersin KGK Başkanı Ayla Harp, TOBB Erzurum KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, TOBB Nevşehir KGK Başkanı Gülper Gündüz Yassı, TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, TOBB Aydın KGK Başkanı Esen Türker, TOBB İstanbul KGK Başkanı Hatica Güner Kal, TOBB İzmir KGK Başkan Yardımcısı Zeynep Öner ve TOBB Antalya KGK İcra Komitesi Üyesi arkadaşlar yer aldı. iPhone’umdan gönderildi.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
TOBB Kadın Girişimciler KuruluNerten östürkFatma AydoğduGünseli Özen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1