Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı

Migros, mağazaları ve MİGET Et İşleme Tesisi’ndeki kasap ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm sunmak amacıyla yürüttüğü Kasap Yetiştirme Programı ile Learning Ödülleri’nde ‘Yılın Çalışan Gelişimi Programı’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Migros, Kasap Yetiştirme Programı kapsamında, Türkiye’deki kayıtlı kasapların yüzde 25’i kadar kasabı sektöre kazandırdı. Yetiştirdiği 211 kadın kasap ile Türkiye’de yüzde 1’in altında olan kadın kasap oranını bünyesinde yüzde 10’a kadar yükseltti. Migros, Türkiye’den bu ödülü alan ilk ve tek şirket oldu.

Migros, 62 yıllık köklü geçmişinde, kendisi ile birlikte Türk perakende sektörüne de yön veren öncü uygulama ve çalışmalara imza attı. Bugüne kadar, ürün ve hizmetleriyle ulusal ve uluslararası pek çok organizasyon tarafından ödüle layık görülen Migros’un Perakende Akademisi (MPA), gıda perakende sektöründeki en önemli ihtiyaca çare sunmak amacıyla yürüttüğü Kasap Yetiştirme Programı ile İngiltere menşeili Learning Ödülleri’nde “Yılın Çalışan Gelişimi Programı” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Dünyanın bir çok yerinden eğitim profesyonellerinin üye olduğu global bir platform olan Learning & Performance Institute tarafından düzenlenen Learning Ödülleri’nde bugüne kadar Türkiye’den ödül almaya hak kazanan ilk ve tek şirket Migros oldu.

Demir Aytaç: “Türkiye ortalamasında yüzde 1 olan kadın kasap oranını Migros bünyesinde yüzde 10’a yükseltti”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Migros Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Demir Aytaç, Migros’un her yıl ortalama 200 mağaza açarak organik ve sürdürülebilir büyüme yoluna devam ettiğini hatırlattı. Migros’un giderek genişleyen mağaza ağının da etkisiyle her saat başı 6 kişiyi ailesine kattığını belirten Demir Aytaç, “Bu büyüme trendi içerisinde, mağazalarında yetişmiş eleman ihtiyacını en yoğun hisseden perakende şirketlerinin başında geliyoruz. Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki eğitimlerine yönelik çalışan Migros Perakende Akademisi bünyesinde hayata geçirdiğimiz Gıda Teknolojileri Eğitim Merkezi (GATEM) ile kendi elemanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz“ dedi. Demir Aytaç, kasaplığın nitelikli uzmanlık gerektiren bir iş kolu olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan 18 sene önce GATEM Kasap Yetiştirme Programı’nın temellerini atarak kendi kasaplarımızı kendimiz yetiştirmeye başladık. Üniversite işbirlikleri ile desteklenen sertifika programında teorik ve pratik eğitimi bir arada sunuyoruz. Bugüne kadar 3.800 kasap bu eğitim programını tamamlayarak görevlerinin başına geçti. Sektöre kazandırdığımız kasap sayısı ile Türkiye’deki kayıtlı kasapların yüzde 25’ine denk gelen bir sayıya ulaştık. Ayrıca, Türkiye’de kadın kasap oranı 1’in altında iken, program sayesinde eğitim alan 211 kadın kasabımız Migros bünyesinde görev aldı. Bu sayı, Migros’un toplam kasaplarının yüzde 10’unu oluşturuyor” dedi. Migros’un Learning Ödülleri’nde Türkiye’den ödüle değer görülen ilk ve tek şirket olduğunun altını çizerek, “Başarısını yıllardır kanıtlayan Programımızın uluslararası otoriteler tarafından da takdir ile karşılanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Üç aşamalı programda 240 saat mesleki eğitim aldılar…

Learning & Performance Institute tarafından ödüle layık görülen Migros’un Kasap Yetiştirme Programı, Migros Perakende Akademisi’nin çalışanlarının gelişimine yönelik hayata geçirdiği pek çok programdan biri. Migros’un, Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazaları ve Türkiye’nin en büyük et işleme tesisi olan MİGET’teki kasap ihtiyacına yönelik başlattığı Kasap Yetiştirme Programı aynı zamanda sektördeki yetişmiş eleman eksikliğine de çözüm sunuyor. 1999 yılında ilk öğrencilerini alan program, üniversite işbirlikleri ile geliştirildi. Programa katılan kasap adayları 3 yıl süren bir eğitim ile toplamda 240 saat mesleki eğitim görüyor. 3 aşamalı programın birinci aşamasında Kasap Eğitimi, ikinci aşamasında Uzman Kasap Eğitimi ve son aşamasında ise Şef Kasap Eğitimi gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, Türkiye çapında geçerli sertifika almaya hak kazanıyor. Program kapsamında, eğitim merkezlerindeki teorik eğitimin yanında, iç eğiticilerin mağaza ziyaretlerinde sağladığı koçluk ve et işleme tesislerinde uygulamalı eğitimler düzenleniyor. Programda ürün eğitimlerinin yanı sıra satış, hizmet, müşteri memnuniyeti eğitimleri de veriliyor.

