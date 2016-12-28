Kadın Liderlik Platformu büyüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Turkish Women's International Network (TurkishWIN) ve UPS'in işbirliği ile kurulan Kadın Liderlik Platformu (KLP) büyümeye devam ediyor.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, özel sektördeki kadın istihdamı ve liderliğini artırmak için öncü kurumların başarılı örneklerinin paylaşılmasını amaçlayan ve 2016'da 182 fikir önderini bir araya getirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayan Kadın Liderlik Platformu dördüncü yılına girdi.

7 Şubat 2017'de yapılacak Kadın Liderlik Platformu Zirvesi ile başlayacak yeni dönemde dört etkinlik gerçekleşecek. KLP'nin 2017 hedeflerinin arasında İstanbul dışında etkinlikler yapılması ve dijital paylaşımların artması yer alıyor.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dördüncü yılına giren Kadın Liderlik Platformu'nun toplumda ve iş yaşamında kadının güçlendirilmesi yönündeki çalışmalara şimdiden damgasını vuran bir proje olduğunu ifade etti.

Bu platformun, görüş, bilgi ve deneyim alışverişinin yanı sıra ortaya çıkan rol modelle kadınların ilerlemesine önemli katkılarda bulunduğunu aktaran Kayserilioğlu, KAGİDER olarak bu projedeki ortakları TurkishWIN ve UPS ile birlikte Kadın Liderlik Platformu'nu her yıl daha da etkinleştirerek sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

UPS Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Müdürü Özge Yılancıoğlu Erol ise destekçisi oldukları Kadın Liderlik Platformu kapsamında 2017 ve sonrası için farklı sektörel grupları da bir araya getirecekleri etkinliklerde kadın liderliğini iş yaşamının odağına yerleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak da rol modellerinin ailelerden sonra çalışılan kurumlarda tanındığını ve çalışma hayatında başarılı kadın rol modellerin artmasında şirketlere önemli bir görev düştüğünü belirtti.









