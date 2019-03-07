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"Kadın mühendisler 'Ben yaparım' demeli"

- MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt Armağan: - "Kadın mühendislerimiz içlerinde var olan gücün farkına varmalı, bir adım öne çıkmalı ve 'Ben yaparım' demeli, 'Ben de yaparım' değil" - Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: - "Kadınlar fabrikada olmaktan korkmamalı"

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ANKARA (AA) - Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt Armağan, "Kadın mühendislerimiz içlerinde var olan gücün farkına varmalı, bir adım öne çıkmalı ve 'Ben yaparım' demeli, 'Ben de yaparım' değil." dedi.

Armağan, Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Tezmaksan Makine Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı ve Erkunt Traktör AŞ Kurumsal Performans Müdürü Bahar Aydın Baydık ile birlikte MAİB'in "Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle" projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde mühendis adayı öğrencilerle bir araya geldi.

Zeynep Erkunt Armağan, burada yaptığı konuşmada, kadın mühendislerin mutlaka üretim süreçlerinde yer alması gerektiğini söyledi.

Kadınların akıllı, sabırlı, dikkatli, detaycı ve titiz yaradılışlarından dolayı iş hayatında önemli başarılar elde ettiklerine dikkati çeken Armağan, "Kadın mühendislerimiz içlerinde var olan gücün farkına varmalı, bir adım öne çıkmalı ve 'Ben yaparım' demeli, 'Ben de yaparım' değil. İnsan sadece kendisi ile rekabet etmelidir. Ben mühendis kadınlarımızın üretimin havasını bir kere soluduklarında bundan vazgeçemeyeceklerini biliyorum." diye konuştu.

Nüfusun yarısı kadınken, bunun makine sektörüne yansımamasının, sektörün eksikliğini gösterdiğine işaret eden Armağan, kadın elinin, emeğinin ve varlığının Türkiye'de doğru algılanması ve değer bulması gerektiğini dile getirdi.

Armağan, "Kadının hassasiyetinin, takipçiliğinin, titizliğinin ve estetik duygusunun yansımadığı bir sektöre tam demek mümkün değil. Biz yeni neslin hayata daha güçlü bakışıyla bu eksikliği gidereceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Pahalı diplomanızı ucuz işlerde harcamayın"

Selçuk Pehlivanoğlu da eşitsizlik algısının zihinlerde kadını kaybetmeye mahkum noktaya yerleştirdiğini ve bunun yıkılması gereken bir düşünce olduğunu ifade etti.

Kadınların analitik düşünme noktasında erkeklerden daha avantajlı olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Kadınlar fabrikada olmaktan korkmamalı." ifadesini kullandı.

Yalçın Paslı ise gençlere seslenerek, "Pahalı diplomanızı ucuz işlerde harcamayın." tavsiyesinde bulundu. Paslı, "Üretmek için insan kaynağına ihtiyacımız var. Bu sıkıntıyı endüstrisi gelişen Almanya bile yaşıyor. Ülkemizin geleceği için sizler önemlisiniz. Üretim tarafına gelin ki ülkemiz biraz daha gelişsin." dedi.

Kadınların işlerinde titiz olduklarını vurgulayan Paslı, özellikle son yıllarda sanayide kadın istihdamı noktasında giderek artan bir talep olduğunu bildirdi.

Bahar Aydın Baydık da kadınların mühendislik alanında büyük önemi olan "neden-sonuç" ilişkisini öngörebilme noktasında oldukça başarı gösterdiklerini kaydetti.

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