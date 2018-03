Kadın patronun kredisi hazır! İşte o bankalar.. Bankalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Mart ayı boyunca kadın esnaf, patron, çiftçi ve girişimcilere avantajlı faiz oranları ve vadelerle kredi verecek. Dileyen kadınlar ücretsiz mentorluk, danışmanlık, eğitim hizmeti de alabilecek…

8 MART Dünya Kadınlar Günü ya da diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl değişik etkinliklerle kutlanıyor. Tabii bu günün bir de ticari ayağı var. Başta perakende olmak üzere ağırlıklı tüketim ayaklı tüm sektörler 8 Mart’a özel kadınları hedefleyen etkinlik, indirim, cazip ürün ve hizmetleri vitrinlerine çıkartıyor. Tabii bu rüzgar bankaları da harekete geçirmiş durumda. Ancak hemen belirtelim çoğu banka artık sadece bir haftaya sıkışmış değil tüm yıla yayılan Kadın Bankacılığı programları uyguluyor. Bunun yanı sıra Dünya Kadınlar Günü’ne özel cazip vade ve faiz oranlı kredi ürünleri, çıkararak Kadın Bankacılığı misyonlarını güçlendiriyorlar.

Kadınların özellikle de kırsaldakilerin üretime katılması, aile bütçesine destek olması, evde üretime katılması için önünü açmak isteyen bankalar kredi desteğinin yanı sıra, eğitim, danışmanlık, mentorluk hizmetleri veriyor ve ödüllü yarışmalar düzenliyor. Bu yılın bir diğer özelliği ise Kredi Garanti Fonu’nun kadın patronları hedefleyen kredi limitleri.

Bankalar yıl boyu süren uygulamalarının yanı sıra sadece mart ayına özel kadın patronları, kadın girişimcileri, kadın çiftçiyi ve kadın esnafı hedefleyen ürünlerini açıkladı. Bu yıl da kadına özel çok sayıda ürün ve hizmet geliştiren bankaların Kadın Bankacılığı çatısı altında sunduğu hizmet ve ürünleri sizler için derledik…



ŞEKERBANK

KIRSALDAKİ KADINA ÖNCELİK



Şekerbank ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadın girişimcilere özel “Aile Destek Paketi’ni çıkarttı. Bu paket ile evde üretim yapan kadınların finansmana ulaşmasını hedeflediklerini söyleyen Şekerbank Strateji ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek, “Finansmana ulaşan kadınlarımızın bu sayede işlerini büyütmesini amaçlıyoruz. Kırsaldaki kadının ekonomiye dahil edilmesi ana hedefimiz. Özellikle evde üretim yapan kadınlarımız gelirini beyan edemiyor. Burada yetiştirdiği tavuğunun yumurtasını bile gelir olarak kaydedip buna göre kredilendirme yapabiliyoruz” diyor.

Şekerbank Aile Destek Paketi kapsamında kullandırdığı kredilerde nakit akışına göre, ödeyebileceği aylık taksite göre ve ihtiyacına göre kredilendirme yapıyor. Ancak bu kredilerde vade maksimum 24 ay ile sınırlı. Bu yılda kırsaldaki kadınlara özel “Aile Destek Kredisi”nin öncelikli olacağını söyleyen Şimşek, “Bunun dışında bir de esnaf ve çiftçilere mikro finansmanla ilgili ürünümüz var” bilgisi veriyor. Özellikle Anadolu’daki kadınların yüzde 55’inin bankacılık sistemine dahil olmadığını göz önüne alarak mikrofinansman projesinde kadınlara öncelik tanıdıklarına da vurgu yapan Şimşek, şu bilgileri veriyor:

“Yaklaşık 30 bine yakın kadın işletme ve esnafa hizmet veriyoruz. Ayrıca, kadın çiftçimize, esnafımıza eğitim imkanı ve masrafsız bankacılık ürünleri gibi birçok ayrıcalık sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı ‘Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi’ programını üç yıldır destekliyoruz. Bugüne kadar 2 bini aşkın projenin değerlendirilmesine ve kadınlarımıza ‘Uygulamalı Girişimcilik’ eğitimi verilmesine destek olduk. Bu kapsamda işini kurmak isteyen kadınlara eğitimler için TESK ile işbirliği yaptık. Bu eğitim kapsamında katılımcı kadınlara ‘Finansal Okuryazarlık’ eğitimi de verdik.”

Banka ayrıca her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kampanyalar yapıyor. Bu yıl Kadın Esnafa Destek ve Kadın İşletmelere Destek Kredi Kampanyası kapsamında 1-17 Mart tarihleri arasında kredi almak isteyen kadın girişimcilerden masraf alınmayacak. Ayrıca 8 Mart’ta şubelerden yapacakları EFT ve havale işlemlerini masrafsız yapacaklar. 8 Mart’a özel 3-12 ay vadede avantajlı faiz oranlarıyla bireysel kadın müşterilere 5 bin TL’ye kadar finansman imkânı da sunulacak. Söz konusu kampanya, 30 Mart 2018’e kadar devam edecek. Banka ayrıca kadın esnaf ve işletmelere Hazine garantili KGF kredilerinden faydalanma imkanı da sunacak.



DENİZBANK

KADINA ÖZEL TARİFE



KOBİ’lere sundukları desteğin yanı sıra kadın girişimcilere de önemli avantajlar sağlandığını söyleyen DenizBank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, “Kadın girişimcilerin işlerini kurma ve büyütme aşamalarında ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlıyoruz. Özel faiz oranları ile kredi ihtiyaçlarına en hızlı ve en kolay çözümleri sunuyoruz. Üstelik 80 bin TL’ye kadar krediden faydalanmak için ‘GIRISIMCI’ boşluk «TCKN» yazıp 3280’e SMS göndererek hızlıca başvuruda bulunabilirler” diyor.

Kulaksız, kredi başvurusunun Denizbank sistemine ulaşmasının ardından en geç 5 dakika içerisinde başvuru sonucunun SMS ile bildirildiğini de söyledi. Banka kadınlara özel “Kadın Girişimci Tarifesini” de hayata geçirdi. Kadın girişimcilerin bankacılık işlemlerinden tasarruf etmesi amacıyla en çok ihtiyaç duydukları işlemlerinden oluşan tarifeyi çıkarttıklarını söyleyen Kulaksız, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Tarifemiz tüm DenizBank Şubeleri, 444 0 804 KOBİ İletişim Merkezi ya da İnternet Bankacılığı’nda yer alan ‘Başvurular–Avantaj Paketleri’ sekmesinden satın alınabiliyor. Kadın Girişimcilerin birikimlerinin TL, ABD Doları, Euro ve altın farketmeksizin çoğalması için özel faiz oranlarında vadeli mevduat sunuyoruz. Kadın girişimcilerimizin bu ürün için DenizBank şubelerine gitmeleri yeterli.”



QNB FİNANSBANK

GERÇEK KİŞİLERE KGF KREDİSİ



QNB Finansbank geçen sene EBRD fonu ile destek verdiği kadın girişimcilere bu yıl KGF kredileriyle de desteğini sürdürüyor. Kadın girişimcilerin önemli sorunlarından biri olan finansman ihtiyacına odaklandıklarını söyleyen QNB Finansbank Bireysel ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, bu kapsamda geçen sene 250 milyon TL’lik fonu kadın girişimcilere sundukları bilgisi veriyor. 2018 yılında ise KGF kredileri ile bu kesime dokunacaklarını söyleyen Aydın, 2017 ve 2018’e ilişkin şu bilgileri veriyor:

“2017’de AB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu tarafından başlatılan Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı çerçevesinde 250 milyon TL’lik fonu kadın müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bu sene de benzer bir desteği Kredi Garanti Fonu kapsamında kadın girişimcilere sağlamaya devam ediyoruz. Şubat 2018’de başladığımız KGF destekli kredide şu ana kadar beklediğimizin üzerinde bir talep topladık.”

Bu yıl başlattıkları KGF kredileri kapsamında kadın girişimcilere esnek vadelerle ve avantajlı fiyatlarla sermaye desteği sağlamaya başladıklarını söyleyen Aydın, kredinin şartları hakkında şu bilgiyi veriyor:

“KGF kefaletli kredilerde ciro ve çalışan sayısı kriterlerini sağlayan, KOBİ vasfına haiz gerçek veya tüzel kişiler bu avantajlı krediden yararlanabiliyorlar. Bu noktada önemli olan kadın girişimcilerin finansman talep ettikleri işletmelerin etkin ortağı olması.”





TEB

8 MART’A ÖZEL FAİZ



Kadınların iş hayatında bilgiye erişim, yeni pazarlara erişim, kritik konularda koçluk/mentorluk ve finansa erişim olmak üzere dört temel alanda desteğe ihtiyaçları bulunduğun tespit eden TEB, özellikle bu alanlara fokuslanma kararı aldı. Bu amaçla TEB Kadın Bankacılığı’nı hayata geçirdiklerini söyleyen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “Burada kadın patronların iş hayatında karşılaştıkları engelleri aşmaları için yol gösteriyor, yeni pazarlara ulaşmaları için gerekli bilgiye erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Nakit yönetiminden pazarlamaya, satıştan liderliğe kadar birçok konuda eğitimler veriyoruz. Kadın patronların bilgi ihtiyacını karşılamayı hedeflediğimiz TEB Kadın Akademisi etkinliklerimiz kapsamında şimdiye kadar 25 farklı etkinlikle yaklaşık 3 bin iş kadınına ulaştık” dedi.

Banka ayrıca Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın patronlara ulaşmak için, @teblekadin Facebook hesabı üzerinden başlattığı TEB’le Kadın On-Air programında her hafta perşembe günü iş kurmayı planlayan veya işletme sahibi olan kadınların gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlayan canlı yayınlar yapıyor. Ayrıca TEB KOBİ TV Kadın Patronun Ekranı Kanalı’ndan da iş dünyasında kadını destekleyecek bilgi ve haberlere yer veriliyor.

Kadın patronlara özel mentörlük/koçluk destek programları da düzenlediklerini söyleyen Boz, bu kapsamda sunulan hizmetleri şöyle özetliyor:

“Kadın patronlara destek vermek üzere seçilen TEB Şube Müdürleri’ne ‘İşletme Koçluğu’ formasyonu kazandırıyoruz. Koçlarımız sadece finansal konularda değil, nitelikli personel seçiminden stok yönetimine, nakit yönetiminden yeni nesil satış tekniklerine kadar, kadın patronların işlerini büyütmelerinde ihtiyaç duydukları her konuda yol arkadaşlığı yapıyorlar. Ayrıca kadın patronlara grup koçluğu hizmeti veren TEB Büyüme Akademisi’ni de kurduk.”

TEB AAB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu tarafından hayata geçirilen “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği” programında da yer aldı. Banka bu kapsamda 50 milyon euro fon aldı. Bu fonu kadın patronlara maddi teminatsız olarak 24 ay vade ve 125 bin TL’ye kadar kredi desteği olarak sundukları bilgisi veren Boz, şunları söyledi:

“Program kapsamında, bugüne kadar 6 binden fazla kadın patrona yaklaşık 250 milyon TL maddi teminatsız kredi sağladık. KGF kefaletli kredinin yanı sıra altın birikimlerini bozmadan, altının teminata alınması karşılığı 24 aya varan vade, 3 aya kadar ödemesiz dönem imkanıyla 30.000 TL’ye kadar Taksitli Ticari Nakit kredi kullanma imkanı sunduk. Ayrıca Mart ayı boyunca kadın patronlara uygun faizli, ödemesiz dönemli kredi ve ücretsiz Pratik Haberci, çek karnesi sağlayacağız.”

TEB Boom Social Sosyal Medya Analiz Sistemi’yle kadınların ekonomiye ve iş hayatına aktif katılımının engelleri üzerinde sosyal medyada bir araştırma gerçekleştirdi. İncelenen içerikler arasında en çok paylaşılan dışavurumun ‘el alem’ söylemi üzerine olduğunu tespit eden TEB buradan hareketle TEB Dijital Ajansı TTBOOM’la #ElAlemNeDer 8 Mart Kadınlar Günü filmini hayata geçirdi.





GARANTİ BANKASI

60 AY VADE İMKANI



Garanti Bankası kadın girişimcilere yönelik “finansman sağlama”, “cesaretlendirme”, “eğitim” ve “yeni pazarlara açılma” olarak dört temel başlıkta hizmet sunuyor. Kadın girişimcilere kredi desteği sunmanın yanında banka KAGİDER’le 33 ilde gerçekleştirdiği toplantılarda 7 bine yakın kadın girişimcinin kişisel gelişimine destek oldu. 2012’de Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’yle (BÜYEM) “Kadın Girişimci Yönetici Okulu” projesini başlatan Garanti Bankası bu proje ile 22 ilde 2 bini aşkın kadın girişimci sürdürülebilir şirket yönetimi konulu ücretsiz eğitim aldı.

Kadın girişimcilerin işlerini geliştirmesi, yeni müşteriler bulması için yeni pazarlara açılmasını desteklediklerini ifade eden Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Mayıs 2015’te kadın girişimcilerin tedarik zincirine katılması için kurulan global oluşum WeConnect International’a üye olduk. 2017’nin başında kadın girişimcilerin yeni müşteri kazanarak işlerini büyütmesi için, KAGİDER’in düzenlediği ve bankamızın ana destekçisi olduğu ‘Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu’nda, 42 ülkeden 400’e yakın kadın tedarikçiyi ağırladık. 2017’de ayrıca kadınların yeni pazarlara açılmasını sağlayacak iş bağlantıları kurmaları amacıyla ‘Kadın Girişimci İş Buluşmaları’nı hayata geçirdik” dedi.

Garanti Bankası kadın girişimcilerin finansman ihtiyacına destek olmak amacıyla Kadın Girişimci Destek Programı’nı da başlattı. Program kapsamında kadın girişimcilere 2006’dan bu yana 4 milyar TL’yi aşkın kredi desteği sağlayan banka sayesinde belirli bir yatırım projesine sahip ya da mevcut firmasını genişletmek isteyen tüm kadın girişimcilerin yararlanması sağlandı. Kredi kapsamında 60 aya varan vadeler ve özel faiz oranları içeren ihtiyaç ve yatırım kredileri bulunduğunu söyleyen Onaran, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Başarılı yurtdışı borçlanmalarımız sayesinde kadınlara özel çeşitli fonlamalar sağlıyoruz. Bu kapsamda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 55 milyon ABD Dolar fon sağladık. Fonu, Türkiye’de kadın girişimci sayısının artırılması ve kadın yöneticilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanıyoruz. Bu kapsamda işletmelere 36 aya varan vadelerle uygun koşullarda kredi sağlıyoruz. Ayrıca EBRD ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında teminat ihtiyacı olan kadın girişimcilerimize kullandıkları kredinin yüzde 70’i kadar teminat desteği sunduk.”

