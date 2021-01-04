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Kadın Zirvesi KANALEKONOMİ’den yayınlanacak

Açılışı Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Beçer tarafından yapılacak olan etkinlik, Sibel Palacıoğlu'nun yöneteceği ve Tezmaksan Robot Otomasyon Teknolojileri İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Aydoğdu Özer, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, Sistem Reklam Şirketler Grubu Genel Müdürü Özge Peker ve Wediacorp CEO ve Kurucusu & YouTube Resmi İş Ortağı Funda Sen'in konuşmaları ile devam edecek. Son olarak da Jüri Başkanı Dilek Çapanoğlu'nun açılışı ile ödüller verilecek.

Kadın Zirvesi KANALEKONOMİ’den yayınlanacak

Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Kadın Girişimcileri Destek Zirvesi ve Ödül töreni 6 Ocak Çarşamba gerçekleştirilecek. Bu yıl pandemi nedeniyle hibrit şekilde yapılacak olan etkinliği KANALEKONOMİ canlı olarak yayınlayacak. Çarşamba günü saat 13.30’da başlayacak canlı yayın izlenmesi için herkesin desteğinin beklendiği açıklandı.

Ana sponsorluğunu Arnica’nın üstlendiği, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Çevre Doğa ve Tarihi Dokuyu Koruma Derneği  (ÇEVDO-DER) tarafından organize edilen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle  ve İş Bankası tarafından desteklenen ve Celal Toprak ile Seda Çelik tarafından sunulacak olan etkinliğin programı şöyle:

Tarih: 6 Ocak Çarşamba

Saat: 13.00 Başlangıç ve hazırlık.

13-30 – Canlı Yayın Başlangıç Saati kanalekonomi.com

Açılış Konuşması

- Senur Akın Biçer (ARNİCA Yönetim Kurulu Başkanı)

Panel - (Yeni Normalde Kadın ve Dayanışma)

- Sibel Palacıoğlu (Zirve Başkanı)– Moderatör

Konuşmacılar

- Hatice Aydoğdu Özer (Tezmaksan Robot Otomasyon Teknolojileri İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi)

- Mehmet Önder ( Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı)

- Özge Peker (Sistem Reklam Şirketler Grubu Genel Müdürü)

- Funda Şen (Wediacorp CEO ve Kurucusu & YouTube Resmi İş Ortağı)

Ödül Töreni

- Açılış Dilek Çapanoğlu (Jüri Başkanı)

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Kadın Zirvesi KANALEKONOMİden YayınlanacakSennur Akın BiçerDilekDilek ÇapanoğluSibelpalancıoglu
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