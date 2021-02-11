Kadınlar kozmetiğe, erkekler yemeğe harcadı

TÜİK tarafından hazırlanan raporda internet üzerinden en fazla sipariş verilen ürün gruplarının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerin yüzde 54,2 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 24,1 ile online yemek siparişi ve yüzde 22,5 ile basılı kitap, dergi, gazete satın aldığı gözlemlendi. Kadınların ise yüzde 68,5 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 31,5 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 30,2 ile basılı kitap, dergi, gazete almayı tercih edildiği görüldü.

Şirketler hedef kitlelerine dijital pazarlamayla ulaştı

Tüketicilerin satın alma kararlarında dijital pazarlamanın kritik etkisi olduğunu belirten EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Şirketler, artan farkındalıkla birlikte artık hedef kitlelerine daha kolay ulaşmak için dijital pazarlamanın analiz, ölçümleme ve yol haritası belirleme avantajlarından faydalanıyorlar. Dijital pazarlama sayesinde satın alma süreçleri analiz edilen tüketicilere ulaşmak, doğru hizmeti doğru zamanda vermek şirketlere karlılık ve büyüme sağlıyor. EG Bilişim Teknolojileri olarak, sektör ve ölçek bağımsız tüm şirketlere dijital pazarlamanın sağladığı ölçümlenebilir kolaylıklar sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Online harcama yüzde 62 arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) araştırma raporuna göre, 2020 Aralık ayında internet üzerinden yapılan alışverişler yıl içindeki en yüksek değere ulaştı. Mart ayında internet üzerinden yapılan alışverişlerin aylık artışı yüzde 10 iken, Aralık ayında bu oran yüzde 62’ye çıktı. Söz konusu hızlı artışlar sonucu, online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı Mart 2020’de yüzde 26 iken, Aralık’ta 9 puan artarak yüzde 35’e yükseldi.

EG Bilişim Teknolojileri hakkında:

2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veriyor. 2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor. EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor.