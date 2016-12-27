"Kadınlar mutlaka ekonomiye dahil edilmeli"

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye'de çalışma yaşındaki kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 33,5 düzeyinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu kadar kadınımız iş gücüne katılmazken Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında hedeflediğimiz yere ulaşmasının mümkün olmadığını görmek durumundayız." dedi.

Gelir ve eğitim seviyesi bakımından Antalya'nın dezavantajlı bölgelerinden olan ve sık sık Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarla gündeme gelen Zeytinköy bölgesinde yaşayan kadınların meslek sahibi olabilmesi için proje başlatıldı.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi tarafından geliştirilen, ATSO, Muratpaşa Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi tarafından desteklenen "Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi" projesi ile Zeytinköy bölgesinde yaşayan 100 kadına, turistik hediyelik eşya yapımı, nikah şekeri yapımı, iğne oyası ve takı tasarımı kursu verilecek.

ATSO'da gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, oda olarak kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal yaşama daha etkin katılmasını bir kalkınma ve uygarlık meselesi olarak gördüklerini söyledi. Kadınların içerisinde aktif olarak yer almadığı bir ekonomiyi "tek kanatla uçmaya çalışan bir kuşa" benzettiğini söyleyen Çetin, "Kadınlarımızı mutlaka ekonomiye üretici güç olarak dahil etmek durumundayız." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 3,5 milyon işsiz bulunduğunu, bunun 1 milyon 550 bininin de kadın işsiz olduğunu, ayrıca yaklaşık 11 milyon kadının kendisini ev hanımı olarak tanımladığını belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 12,5 milyon kişiyi bulan bu rakam işsizlik istatistiklerine bile dahil değil. Bunun sonucunda da erkeklerimizin iş gücüne katılımı yüzde 72,5 iken kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 33,5 oluyor. Kadınların iş gücüne katılımında OECD ortalaması yüzde 55'lerde. Bu kadar kadınımız iş gücüne katılmazken Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında hedeflediğimiz yere ulaşmasının mümkün olmadığını görmek durumundayız. Hep birlikte kadınlarımızı evlerden ve çevrelerine örülmüş duvarların ardından çekip çıkarmalıyız. Kadınlarımıza ulaşarak içlerindeki girişimci ruhu ortaya çıkarmalarına yardımcı olmalıyız. Bu konuda hepimize büyük görev düşüyor."

Çetin, söz konusu proje ile Zeytinköy'ün Doğuyaka, Gebizli, Kızılarık ve Yeşildere mahallelerinde yaşayan kadınların el becerilerini halk eğitim merkezi kurslarıyla geliştirerek belgelendirebilecekleri, satış imkanları olan cazip ürünlere dönüştürebilecekleri ve satış yapabilecekleri bir eğitim merkezi kazandırılacağını söyledi.

- "Amaç Zeytinköy'de yaşayan insanları kazanmak"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Zeytinköy'de yaşayan insanları kazanmak, şehir hayatının bir parçası yapmak, sosyo ekonomik düzeylerini artırmak için yapılan projelere sıcak baktıklarını, bu nedenle bu projenin de bir parçası olmak istediklerini söyledi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ayla Yüksel, Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi projesinin büyük bir emekle hazırlandığını ve kurumlardan büyük destek gördüklerini söyledi. Projenin ilk aşamasının okuma-yazma kursu olduğunu ifade eden Yüksel, "Okuma-yazma bilmeyen kadınlarımıza önce okuma-yazma kursu verdik. Projenin ilk aşamasını başarıyla bitiren kursiyerlerimiz sertifikalarını alacaklar, daha sonra seçtikleri dallara kaydolarak çalışmalarını sürdürecekler." diye konuştu.

Proje çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezinde turistik ve hediyelik eşya yapımı, nikah şekeri yapımı, iğne oyası ve takı tasarımı olmak üzere 4 dalda kurs açılacak. Her kursun 25 kişilik kontenjanı olacak ve toplam 100 kadınla birlikte çalışacak.

Okuma yazması olan kadınların başvurabileceği kurs 9 Ocak 2017 tarihinde başlayıp, 10 Haziran 2017 tarihinde tamamlanacak. Kursları tamamlayan kadınların ürünlerinin pazarlanabilmesi için pazarlama ve satış kanalları da oluşturulacak.