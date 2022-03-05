Kadınlar sizi Zirve'ye davet ediyor

Ekonomi yayıncılığına yeni bir soluk getiren Türkiye’de İş Dünyası dergisi beşinci sayısının lansmanında anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Dergi dünya kadınlar günü dolasıyla “Yükselen Değerler” bölümünde “Kadınlarımızla” konusunu işledi.

Bu nedenle bu sayıda Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ile el ele verdi ve “Dünyayı Kadınlar Kurtaracak” etkinliğe ile derginin çıkışı buluştu.

Etkinliğin açışını kapakta yer alan bilgileri veren Opet’in Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ile Kadır Giriyimciler Destekleme Zirvesi Başkanı Senur Akın Biçer yapacak.

Etkinlik Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak’ın moderatörlüğünde yapılacak ve Oya Zingal, Hülya Dinçer ve Neslihan Deniz’in konuşmacı olacağı oturumla devam edecek. Son bölümde ise başarılı iş kadınlarına teşekkür plaketleri takdim edilecek…

Etkinlikle izlenmesi ile ilgili bilgiler aşağıda yer alıyor….

Tarih: 7 Mart Pazartesi

Saat: 14:00 – 16:00

Yer : Elite World Prestige Hotel / Taksim (Lalezar Salonu)

Bilgi için: Rümeysa Kocaman / 0536 565 64 02

Online katılım sağlamak isteyenler için link

https://us02web.zoom.us/j/84549892467?pwd=VE5lOG9nclZzNlI2MG1KRnhmSnZPdz09

Meeting ID: 845 4989 2467

Passcode: 993619