Kadınlara 780 milyon liralık mikrokredi desteği sağlandı

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı Aziz Akgül, "Türkiye Grammen Mikrofinans Programı (TGMP) kapsamında, 63 ildeki 93 şubede 175 binden fazla yoksul girişimci kadının mikrogirişimci olmalarına yardımcı olacak şekilde toplam 780 milyon lirayı aşan miktarda mikrokredi verilmiştir." dedi.

Akgül, söz konusu program kapsamında yoksullukla mücadelede yapılan çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumunun "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" verilerine göre, nüfusun yüzde 13,5'inin yoksulluk sınırının altında yer aldığını belirten Akgül, okur-yazar olmayanların yüzde 25,4'ü, yükseköğretim mezunlarının da yüzde 1,5'inin yoksul olduğunu söyledi.

Akgül, Türkiye'de finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk oranının ise yüzde 28,7 olduğunu ifade ederek, "Yaşanan bu finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye'de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak maksadıyla hibe yardımlar yerine, finansal kaynakların etkin kullanımını sağlayan mikrokredi faaliyeti başlatılmıştır." diye konuştu.

Mikrokredi uygulamasında, hiçbir maddi varlığı olmayan yoksul kadınlara daima öncelik tanındığını kaydeden Akgül, kredinin bir temel insan hakkı olmasının, mikrokredinin temel felsefesi olduğunu dile getirdi.

Akgül, ticari bankaların teminat ve kefalete göre kredi verirken, mikrokredi programının sadece bir iş fikri olan yoksul kadınlara maddi destek verdiğini işaret ederek, "Ticari bankalardan kredi alırken, 'ne kadar fazla teminatınız varsa, o kadar fazla kredi alırsınız." Mikrokredide ise 'ne kadar aza sahipsen, o kadar fazla önceliğin vardır' anlayışı hakimdir. Mikrokredi sistemine dahil edilen yoksullar, otobanda hedefe yönelmiş olarak bir yolculuğa çıkmış gibi görülür. Çünkü sistem içerisindeki her bir dar gelirli, yoksulluk sınırının üzerine çıkıncaya kadar destek almaya devam eder." ifadesini kullandı.

Uygulama modelinde, yoksul kişinin beyanı dışında hiçbir evrak istenmediğini dile getiren Akgül, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine 5 bin liraya kadar mikrokredi desteği sağlandığını dile getirdi.

Akgül, Türkiye'deki mikrokredi uygulamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği çeklerle ilk defa 2003'de Diyarbakır'da başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"TGMP kapsamında, 63 ildeki 93 şubede 175 binden fazla yoksul girişimci kadının mikrogirişimci olmalarına yardımcı olacak şekilde toplam 780 milyon lirayı aşan miktarda mikrokredi verilmiştir. Aile fertleri ile birlikte yararlanıcı sayısı, yaklaşık 600 bin kişidir. Mikrokredi kullanacak yoksul kadınlara, ilk yıl için en fazla bin liralık mikrokredi sağlanırken, şu an için bu rakam en fazla 5 bin liradır. 2016 yılında 45 bin dar gelirli kadına, taksitlerden yeniden dağıtılmak üzere tahsil edilen ve bağışlarla buna ilave edilen yeni fonlarla birlikte toplam 110 milyon lira mikrokredi dağıtımı yapılmıştır. 2017 yılı sonuna kadar bu rakamın 150 milyon lira mikrokredi dağıtımı yapılmış olup, 2018 için ise 200 milyon liraya ulaşması öngörülmektedir."

Hedeflenen mikrokredi dağıtım tutarlarına ve yoksul kadın sayısına ulaşabilmek için, ilave fon bulunması ve bağış desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Akgül, halihazırda 20 binden fazla yoksul kadının kendi işini kurmak veya mevcut işini geliştirmek için mikrokredi almayı beklediğini anlattı.



